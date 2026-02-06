In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il cinema accompagna l’attesa dei Giochi raccontando sport, competizione e sacrificio. Dal pattinaggio artistico allo sci alpino, passando per l’hockey su ghiaccio, undici film tra classici e cult come Downhill Racer, Miracle e Cool Runnings – Quattro sottozero trasformano gli sport invernali in racconto cinematografico

In attesa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il cinema diventa uno strumento privilegiato per prepararsi all’evento. Molto prima delle medaglie, delle classifiche e delle cerimonie, esiste infatti un immaginario costruito nel tempo da film che hanno raccontato la fatica, la disciplina, la rivalità e l’epica degli sport invernali. Non sempre si tratta di storie ambientate direttamente ai Giochi Olimpici. Più spesso, questi film condividono lo stesso orizzonte simbolico delle Olimpiadi Invernali: il freddo come condizione fisica e mentale, il corpo come strumento di precisione, la competizione come confronto costante con i propri limiti. In questo senso, il cinema funziona come un vero e proprio riscaldamento culturale, capace di accompagnare l’attesa verso Milano Cortina 2026 e di restituire il senso profondo dello sport invernale.

Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali: coppie, rivalità e sogni olimpici Tra le discipline più iconiche delle Olimpiadi Invernali, il pattinaggio artistico è anche una delle più raccontate dal cinema, grazie alla sua naturale componente spettacolare e drammatica. Vincere insieme (1992) resta uno dei film simbolo del genere. Interpretato da Moira Kelly e D.B. Sweeney, racconta la nascita forzata di una coppia di pattinaggio composta da una campionessa viziata e da un ex giocatore di hockey. Ambientato nel contesto dei Giochi di Albertville, il film mostra come l’armonia sul ghiaccio sia spesso il risultato di conflitto, disciplina e compromesso, elementi centrali anche nello spirito olimpico. Più duro e spigoloso è Tonya (2017), ritratto feroce e anti-oleografico della pattinatrice Tonya Harding. Il film è interpretato da Margot Robbie, candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista, e da Allison Janney, che ha vinto la statuetta come miglior attrice non protagonista grazie a un personaggio brutale e memorabile. Attraverso il loro confronto, Tonya mette in scena il pattinaggio artistico come terreno di giudizio sociale e mediatico, dove la narrazione pubblica pesa quanto la prestazione atletica, arrivando a incrinare il mito stesso del sogno olimpico. Sul versante più melodrammatico si colloca Castelli di ghiaccio – Vivere per un sogno (2010), remake del classico del 1978. Un racconto di caduta e rinascita che lega il pattinaggio al tema della resilienza, trasformando la pista in uno spazio di riscatto personale e di ritorno alla competizione. Approfondimento Olimpiadi 2026, azzurri regalano a Mattarella giacca dei Giochi. FOTO

Hockey su ghiaccio: spirito di squadra e identità olimpica L’hockey su ghiaccio è probabilmente lo sport invernale più cinematografico, capace di unire azione, coralità e tensione narrativa. Non a caso, il cinema lo ha spesso utilizzato per raccontare il valore del gruppo e dell’identità collettiva. Miracle (2004) ricostruisce uno degli episodi più celebri della storia delle Olimpiadi Invernali: la vittoria della nazionale statunitense contro l’Unione Sovietica ai Giochi del 1980. Guidato dall’interpretazione di Kurt Russell nei panni dell’allenatore Herb Brooks, il film è una riflessione sul lavoro, sulla disciplina e sulla costruzione di una squadra, prima ancora che sulla vittoria sportiva. Più intimo è Mystery, Alaska (1999), ambientato in una piccola comunità dove l’hockey è collante sociale prima che competizione. Il confronto con una squadra professionistica diventa il pretesto per raccontare lo sport come linguaggio condiviso e identità collettiva. Cult assoluto è Slap Shot (1977), commedia ruvida e irriverente interpretata da Paul Newman, che mostra il lato più spettacolare e popolare dell’hockey minore, lontano dalla retorica olimpica ma profondamente radicato nella cultura sportiva. A completare il quadro, The Mighty Ducks – Una squadra tutto ghiaccio (1992) ha introdotto intere generazioni allo sport, trasformando l’hockey in una storia di crescita, riscatto e gioco di squadra. Approfondimento Olimpiadi Milano Cortina, svelate le divise con video virali

Sci alpino, snowboard e sport sulla neve Lo sci alpino è una delle discipline simbolo di Milano Cortina 2026 e il cinema ne ha spesso raccontato la dimensione più intensa e competitiva. Downhill Racer (1969) resta uno dei ritratti più lucidi e disillusi dello sci agonistico. Interpretato da Robert Redford nei panni dell’ambizioso sciatore David Chappellet e da Gene Hackman in quelli dell’allenatore Eugene Claire, il film racconta la competizione come ossessione individuale, anticipando una visione dello sport olimpico meno celebrativa e più introspettiva. Accanto al cinema di finzione, il racconto degli sport invernali passa anche dal documentario. Shades of Winter (2012) amplia l’immaginario dello sci raccontando il freeride attraverso uno sguardo femminile, tra Alaska, Giappone e Alpi. Più pop e generazionale è Johnny Tsunami (1999), che ha contribuito a rendere snowboard e cultura young parte integrante dell’immaginario invernale, anticipando l’ingresso stabile di queste discipline nel programma olimpico. Approfondimento Olimpiadi Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

Bob e spirito olimpico: l’epica dell’impossibile Tra i film più amati legati alle Olimpiadi Invernali spicca Cool Runnings – Quattro sottozero. Interpretato da John Candy nel ruolo dell’allenatore Irv Blitzer, racconta la storia della squadra giamaicana di bob, outsider assoluta ai Giochi di Calgary. Una favola sportiva che unisce ironia, inclusione e spirito olimpico, ricordando come le Olimpiadi siano anche il luogo in cui l’impossibile può trasformarsi in racconto e identità.