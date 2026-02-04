Olimpiadi Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

Il rapper statunitense Snoop Dogg, membro del team dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 per NBCUniversal, fa la sua comparsa a sorpresa tra i tedofori ufficiali, nella mattinata odierna, mercoledì 4 febbraio, nella cittadina di Gallarate alle porte di Milano. Comprensibilmente incontenibile la gioia di tutti i fan che lo hanno accolto e acclamato a gran voce, lungo il percorso in Piazza Libertà. L’artista aveva già conquistato il pubblico alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove aveva indossato la divisa da cavaliere per assistere a un evento di equitazione e aveva portato la Fiamma Olimpica prima della cerimonia di apertura (I momenti migliori di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi. FOTO).

"Sono entusiasta di tornare con il mio amico Mike Tirico per i Giochi invernali 2026 di Milano-Cortina". Il D-O-Double-G sarà presente e non vedo l’ora di festeggiare con gli atleti e le loro famiglie" - ha dichiarato Snoop Dogg.