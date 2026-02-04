Olimpiadi Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico internazionale durante i Giochi di Parigi, il celebre artista, icona della musica mondiale, entusiasma il pubblico italiano che lo acclama a gran voce per le strade della cittadina alle porte di Milano in occasione della sua comparsa a sorpresa tra i tedofori ufficiali
Il rapper statunitense Snoop Dogg, membro del team dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 per NBCUniversal, fa la sua comparsa a sorpresa tra i tedofori ufficiali, nella mattinata odierna, mercoledì 4 febbraio, nella cittadina di Gallarate alle porte di Milano. Comprensibilmente incontenibile la gioia di tutti i fan che lo hanno accolto e acclamato a gran voce, lungo il percorso in Piazza Libertà. L’artista aveva già conquistato il pubblico alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove aveva indossato la divisa da cavaliere per assistere a un evento di equitazione e aveva portato la Fiamma Olimpica prima della cerimonia di apertura (I momenti migliori di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi. FOTO).
"Sono entusiasta di tornare con il mio amico Mike Tirico per i Giochi invernali 2026 di Milano-Cortina". Il D-O-Double-G sarà presente e non vedo l’ora di festeggiare con gli atleti e le loro famiglie" - ha dichiarato Snoop Dogg.
L’attesa per Milano-Cortina è finalmente finita e la star californiana ha già offerto uno dei tanti momenti memorabili che caratterizzeranno la sua presenza in Italia. Snoop Dogg infatti non si limiterà a seguire le competizioni sportive, l'obiettivo è anche raccontare la cultura e il paesaggio del Paese, accompagnando il pubblico attraverso un viaggio che dalle vie cittadine arriva alle vette innevate delle Dolomiti. La sua esperienza parigina aveva già dimostrato come il rapper sia capace di trasformare la cronaca olimpica in un racconto coinvolgente e pieno di personalità. Non resta che godersi lo spettacolo.
I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo del cinema e della musica, incluse quelle di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Snoop Dogg
Venerdì 6 febbraio dalle ore 20 in poi, riflettori puntati sul "Milano San Siro Olympic Stadium" per l'inaugurazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina. L'evento, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si preannuncia rivoluzionario e promette di riscrivere le regole delle cerimonie olimpiche. La Fondazione Milano Cortina lo ha definito "di portata globale, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello". Alla cerimonia di apertura parteciperanno stelle nazionali e internazionali del cinema e della musica, prima fra tutte Mariah Carey, la prima artista internazionale annunciata che "incarna pienamente l’atmosfera emotiva che accompagna il percorso verso i Giochi". Insieme a lei, attese le performance di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Snoop Dogg che si è già calato nel ruolo con l'uscita a sorpresa di stamattina a Gallarate tra i tedofori ufficiali.