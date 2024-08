8/12 ©Getty

Snoop Dogg a Parigi si sta rendendo protagonista di una serie di momenti iconici al fianco degli atleti e in giro per Parigi. Virali le clip con la sua lezione di nuoto con Michael Phelps il suo giro al Louvre in stile Una notte al museo. La sua presenza alle Olimpiadi come commentatore è stata voluta dai fan che hanno apprezzato le sue doti di opinionista outsider in occasione di uno show sull'equitazione per la NBC nel 2021. Il look in foto tiene conto del suo interesse per la disciplina