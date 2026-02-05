Prima delle gare ufficiali, è già iniziata la partita dello stile con gli atleti e non solo che si sfidano a colpi di tute, maglioni e giacche imbottite. I video dell'unboxing dei kit attirano l'attenzione del pubblico social in cerca di ispirazioni per lo shopping a tema

Alla vigilia del'apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (LO SPECIALE) è ora di conoscere, insieme ai volti dei team olimpici, le divise che vedremo durante i Giochi, confezionate ad hoc per l'evento da alcuni dei marchi più importanti dei vari paesi.

L'incontro tra stile e sport accende la sfida e svela le tendenze della moda sportiva di questa stagione.

L'ispirazione principale è il tema cromatico del paese di riferimento, col bianco delle nevi d'alta quota a dominare la tavolozza dei colori.

Il passato è un altro tema ricorrente: per alcuni paesi, le vecchie divise sono lo spunto per quelle attuali.

Il pubblico social sta scoprendo le divise grazie agli atleti e ai volontari coinvolti che stanno mostrando il guardaroba in dotazione per le Olimpiadi con video divertenti e accattivanti. Ecco alcuni degli unboxing virali accompagnati da fit check degni dei migliori fashion influencer.

Team Italia, le divise di EA7 L'Italia, paese ospite dei Giochi Olimpici, si è affidata ad EA7 Emporio Armani per le divise del Team nazionale. Disegnate da Giorgio Armani prima della sua scomparsa lo scorso settembre, le divise sono state presentate con una mini sfilata durante l'ultima Milano Fashion Week.

Minimalismo, rigore e purezza. Tutto bianco, come la neve delle Dolomiti, con richiami al tricolore discreti ed evidenti. Nell'interno delle giacche e delle polo c'è stampato l'Inno di Mameli, una chicca particolarmente patriottica.

Team Francia, le divise di Le Coq Sportif Anche il Team transalpino ha puntato su una tavolozza di colori soft per i Giochi 2026. I capi sono caratterizzati da tonalità pastello, rosa pallido e azzurro cielo, come inserti sulle tute monocrome e le giacche imbottite bianche. Il brand Le Coq Sportif, specializzato in abbigliamento tecnico e per lo sport, ha realizzato una collezione dallo spirito rétro, che guarda agli anni '70, ideale per il lifestyle oltre le Olimpiadi.

Team USA, le divise di Ralph Lauren Gli atleti del Team USA possono contare su un guardaroba olimpico firmato da Nike, SKIMS, il brand di Kim Kardashian che ha realizzato una collezione di intimo e pigiami, e Ralph Lauren, marchio iconico della moda a stelle e strisce.

Come da tradizione il marcho ha messo in campo il suo gusto per lo stile preppy. I capi sono sporty-chice e ispirati allo stile degli anni Novanta.

Gli inserti monocromi rossi e blu – i colori della bandiera americana – sono parte dei pantaloni e delle giacche calde. Non manca lo spazio per le maglie con la zip in pile borg, i maglioni con la bandiera del Paese ricamata effetto jacquard.

Sulle felpe c'è la stampa dell'orsacchiotto, il'iconico Polo Bear, in versione olimpica. Anche qui, una buona dose di vintage che si collega all'heritage del marchio.

@rellissshhh What Raulph Lauren gave us for the Olympics 😭😭 feeling so grateful ♬ original sound - user38082535520

Team GB, le divise di Ben Sherman La Union Jack è protagonista del kit olimpico della Gran Bretagna, firmato per l'occasione da Ben Sherman, da sempre sinonimo di stile inglese reinterpretato in chiave contemporanea.

Il blu della bandiera inglese è protagonista, insieme a una sfumatura più scura e classica del colore, del guardaroba degli atleti e dei volontari. I capi sono attraversati da dettagli e scritte rosse. Non mancano felpe, cappelli ed altri accessori rosa e azzurro pastello definiti da dettagli rossi che richiamano il tema cromatico generale.

Tom Daley, il tuffatore che alle Olimpiadi del 2024 è diventato virale coi suoi lavori all'uncinetto, ha disegnato gli accessori per il portabandiera del Paese.

