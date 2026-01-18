Milano Cortina 2026, al via le iniziative di EA7 Emorporio Armani

Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team, Olympic and Paralympic Eyewear Partner di Milano Cortina 2026, il brand ha inaugurato la sua partecipazione all'evento a Cinque Cerchi con un grande evento presso lo store Emporio Armani Milano

A poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, prende il via il coinvolgimento di EA7 Emporio Armani – Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team. EA7 Emporio Armani ricoprirà anche il ruolo di Olympic and Paralympic Eyewear Partner di Milano Cortina 2026, con il lancio della campagna pubblicitaria realizzata con Sofia Goggia come testimonial, confermando la propria inclinazione all’innovazione tecnica applicata alla performance sportiva. Come da tradizione, il brand firmerà le divise ufficiali che gli atleti indosseranno durante la cerimonia inaugurale del 6 febbraio presso lo Stadio di San Siro, ribadendo la propria partecipazione attiva a un avvenimento tanto atteso dal pubblico e dagli sportivi.

L’EVENTO Si è tenuto ieri sera l’evento presso lo store Emporio Armani Milano. Per l’occasione, lo spazio è stato completamente trasformato per trasmettere l’energia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e raccontare attraverso un’esperienza immersiva il ruolo e la visione del brand. A partire dalla facciata illuminata da uno scenografico gioco di luci, al grande cubo di ghiaccio posizionato in via Croce Rossa che, sciogliendosi lentamente, svelerà le divise dell’Italia Team. All’interno, suoni, profumi, immagini e LEDwall hanno accompagnato i diversi momenti della serata, fino alla presentazione in anteprima della nuova campagna video dedicata agli atleti Olimpici e Paralimpici dell’ Italia Team. Installazioni interattive, una performance dal vivo e un DJ set di Shablo hanno concluso l’evento.

Gli ospiti dell'evento Tanti gli ospiti dell'evento celebrativo organizzato da EA7 Emporio Armani. Erano presenti l'ex nuotatrice Federica Pellegrini, il tennista appena ritiratosi Fabio Fognini, la bandiera del Milan Alessandro Costacurta, l'ex portiere di Juventus e Nazionale Gianluigi Buffon, la giornalista Ilaria D'Amico, il canottiere argento olimpico a Parigi 2024 Giacomo Gentili, il pentatleta bronzo olimpico a Parigi 2024 Giorgio Malan, l'ex sciatore vincitore di tre medaglie mondiali e una classifica di Coppa del Mondo di slalom Giorgio Rocca, il viceallenatore della nazionale under 21 ed ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, il paraciclista campione del mondo Federico Andreoli, l'ex nuotatore due volte campione del mondo dei 100 stile libero Filippo Magnini, la cantante Gianna Nannini, il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, l'attrice ed ex giudice di X Factor Ambra Angiolini, la conduttrice televisiva Michelle Hunziker, il produttore e dj Shablo, il musicista figlio di Liam Gallagher Gene Gallagher, il rapper Tedua, l'attore Ben Dahlhaus.