Danza e ghiaccio, così la tecnica accademica trasforma i pattinatori

Incantati dalle gare di pattinaggio artistico di Milano Cortina 2026, abbiamo intervistato Laura Costa, ex danzatrice del Teatro alla Scala che è stata insegnante di Carolina Kostner, per capire quanto la tecnica accademica possa essere di aiuto nella preparazione dei pattinatori. “La danza aiuta ad allungare la muscolatura, a rendere armonica la parte superiore del corpo. Ma, soprattutto, aiuta a dare un senso al gesto. Quando si capisce che ogni movimento ha un significato si fa il salto di qualità”