Spettacolo

Danza e ghiaccio, così la tecnica accademica trasforma i pattinatori

Chiara Ribichini

Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, la coppia francese che ha vinto la medaglia d'oro

Incantati dalle gare di pattinaggio artistico di Milano Cortina 2026, abbiamo intervistato Laura Costa, ex danzatrice del Teatro alla Scala che è stata insegnante di Carolina Kostner, per capire quanto la tecnica accademica possa essere di aiuto nella preparazione dei pattinatori.  “La danza aiuta ad allungare la muscolatura, a rendere armonica la parte superiore del corpo. Ma, soprattutto, aiuta a dare un senso al gesto. Quando si capisce che ogni movimento ha un significato si fa il salto di qualità”

