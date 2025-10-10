The Weeknd, annunciati nuovi concerti in Europa

Annunciati concerti a Manchester, Copenaghen, Monaco, Lille, Parigi, Barcellona e Lisbona. L’artista canadese farà tappa anche in Italia con i tre attesi appuntamenti in scena allo stadio San Siro di Milano nel luglio del prossimo anno
A distanza di circa un mese dall’annuncio delle date europee in programma nel 2026, The Weeknd ha aggiunto altri sette appuntamenti live. A inizio anno l’artista canadese ha pubblicato il nuovo album Hurry Up Tomorrow concludendo la trilogia discografica inaugurata da After Hours nel 2020 e proseguita con Dawn FM nel 2022.
the weeknd, l'annuncio su instagram
Il prossimo anno The Weeknd farà ritorno in Italia con tre attesi appuntamenti. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio il cantautore si esibirà sul palco dello stadio San Siro di Milano. Nelle scorse ore l’artista ha annunciato nuovi show per il 2026. Stando a quanto riportato nel post condiviso sul profilo Instagram che conta più di settantasette milioni di follower, la voce di Blinding Lights ha aggiunto altri appuntamenti live alla tournée mondiale. Ecco i nuovi show:
- 11 giugno, Manchester - Regno Unito
- 19 giugno, Copenaghen - Danimarca
- 25 giugno, Monaco - Germania
- 3 luglio, Lille - Francia
- 8 luglio, Parigi - Francia
- 1° settembre, Barcellona - Spagna
- 5 settembre, Lisbona - Portogallo
Approfondimento
The Weeknd a Milano: tre date allo stadio San Siro
A fine gennaio l’artista canadese ha lanciato l’album Hurry Up Tomorrow, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Il lavoro ha anche conquistato un disco d’oro in Italia. All’interno dell'album presenti i singoli Timeless con Playboi Carti, São Paulo in collaborazione con Anitta e Cry for Me. Inoltre, l’album è stato accompagnato dalla pellicola omonima con protagonisti il cantante, Jenna Ortega e Barry Keoghan (FOTO).
Approfondimento
The Weeknd annuncia il tour 2026, sarà in concerto anche a Milano
The Weeknd ha fatto il suo debutto con l’album Kiss Land, distribuito nel 2013, conquistando immediatamente l’attenzione del pubblico e della critica. Negli anni successivi l’artista ha collezionato una serie di successi straordinari grazie anche a brani come Often, The Hills, Can’t Feel My Face, Call Out My Name e In Your Eyes. Tra le collaborazioni troviamo Save Your Tears con Ariana Grande (FOTO), Moth to a Flame con gli Swedish House Mafia, One Right Now con Post Malone e Lust for Life con Lana Del Rey. Tra i tantissimi riconoscimenti ricevuti, ricordiamo la statuetta come International Male Solo Artist alla 41esima edizione dei BRIT Awards e le due vittorie nella categoria Best Urban Contemporary Album grazie a Beauty Behind the Madness e a Starboy ai Grammy Awards.
©IPA/Fotogramma
The Weeknd in concerto all'Ippodromo di Milano. FOTO
Mercoledì 26 e giovedì 27 luglio The Weeknd si è esibito in due concerti sold out all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. L’artista canadese ha proposto una scaletta con alcuni dei suoi brani più celebri, ad accompagnarlo ventiquattro ballerine