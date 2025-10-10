The Weeknd, annunciati nuovi concerti in Europa

Annunciati concerti a Manchester, Copenaghen, Monaco, Lille, Parigi, Barcellona e Lisbona. L’artista canadese farà tappa anche in Italia con i tre attesi appuntamenti in scena allo stadio San Siro di Milano nel luglio del prossimo anno

A distanza di circa un mese dall’annuncio delle date europee in programma nel 2026, The Weeknd ha aggiunto altri sette appuntamenti live. A inizio anno l’artista canadese ha pubblicato il nuovo album Hurry Up Tomorrow concludendo la trilogia discografica inaugurata da After Hours nel 2020 e proseguita con Dawn FM nel 2022.

the weeknd, l'annuncio su instagram Il prossimo anno The Weeknd farà ritorno in Italia con tre attesi appuntamenti. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio il cantautore si esibirà sul palco dello stadio San Siro di Milano. Nelle scorse ore l’artista ha annunciato nuovi show per il 2026. Stando a quanto riportato nel post condiviso sul profilo Instagram che conta più di settantasette milioni di follower, la voce di Blinding Lights ha aggiunto altri appuntamenti live alla tournée mondiale. Ecco i nuovi show: 11 giugno, Manchester - Regno Unito

19 giugno, Copenaghen - Danimarca

25 giugno, Monaco - Germania

3 luglio, Lille - Francia

8 luglio, Parigi - Francia

1° settembre, Barcellona - Spagna

5 settembre, Lisbona - Portogallo Approfondimento The Weeknd a Milano: tre date allo stadio San Siro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Abel (@theweeknd) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

A fine gennaio l’artista canadese ha lanciato l’album Hurry Up Tomorrow, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Il lavoro ha anche conquistato un disco d’oro in Italia. All’interno dell'album presenti i singoli Timeless con Playboi Carti, São Paulo in collaborazione con Anitta e Cry for Me. Inoltre, l’album è stato accompagnato dalla pellicola omonima con protagonisti il cantante, Jenna Ortega e Barry Keoghan (FOTO). Approfondimento The Weeknd annuncia il tour 2026, sarà in concerto anche a Milano