The Weeknd a Milano: tre date allo stadio San Siro

Nel gennaio di quest’anno The Weeknd ha pubblicato l’album Hurry Up Tomorrow chiudendo la trilogia discografica comprendente After Hours del 2020 e Dawn FM del 2022. Il nuovo lavoro ha raggiunto la prima posizione della classifica US Billboard 200
Triplo appuntamento a San Siro per The Weeknd. A poche ore dall'annuncio della data del 24 luglio 2026, l’artista canadese (FOTO) ha aggiunto altri due concerti nel capoluogo meneghino. Grande attesa per l’apertura della vendita generale dei biglietti.
the weeknd a milano, appuntamento triplicato
Il prossimo anno The Weeknd tornerà in Europa con una serie di appuntamenti nelle grandi città: da Parigi a Madrid passando per Amsterdam e Stoccolma. Dopo il grande entusiasmo per l’annuncio del ritorno in Italia con il concerto di venerdì 24 luglio allo stadio San Siro di Milano, l’artista ha aggiunto due ulteriori show per sabato 25 e domenica 26 luglio. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, la vendita generale dei biglietti partirà venerdì 12 settembre alle ore 12.00. Annunciato il rapper statunitense Playboi Carti come opening act degli show.
Prima delle date europee, The Weeknd sarà protagonista di una serie di appuntamenti in America Latina: il 20 e il 21 aprile allo stadio Stadio GNP Seguros di Città del Messico, il 26 aprile allo Stadio olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, il 30 aprile e il 1° maggio allo Stadio Morumbi di San Paolo. Opening act Anitta.
Tra i singoli più popolari dell’artista troviamo sicuramente Often, The Hills, Can’t Feel My Face, In the Night e Blinding Lights. Spazio alle collaborazioni: da Lust for Life con Lana del Rey a Moth to a Flame con gli Sweidsh House Mafia passando per Wake Up con Travis Scott.
L’artista vanta numerosi premi, tra i quali quattro statuette ai Grammy Awards come Best Urban Contemporary Album per Beauty Behind the Madness e Starboy, Best R&B Performance per Earned It e Best Melodic Rap Performance per Hurricane di Kanye West. Ricordiamo anche una vittoria come International Male Solo Artist alla 41esima edizione dei BRIT Awards e una statuetta per il Best Video per Starboy con i Daft Punk agli MTV Europe Music Awards 2016.
