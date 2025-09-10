The Weeknd a Milano: tre date allo stadio San Siro

Nel gennaio di quest’anno The Weeknd ha pubblicato l’album Hurry Up Tomorrow chiudendo la trilogia discografica comprendente After Hours del 2020 e Dawn FM del 2022. Il nuovo lavoro ha raggiunto la prima posizione della classifica US Billboard 200

Il prossimo anno The Weeknd tornerà in Europa con una serie di appuntamenti nelle grandi città: da Parigi a Madrid passando per Amsterdam e Stoccolma. Dopo il grande entusiasmo per l’annuncio del ritorno in Italia con il concerto di venerdì 24 luglio allo stadio San Siro di Milano, l’artista ha aggiunto due ulteriori show per sabato 25 e domenica 26 luglio. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , la vendita generale dei biglietti partirà venerdì 12 settembre alle ore 12.00. Annunciato il rapper statunitense Playboi Carti come opening act degli show.

Prima delle date europee, The Weeknd sarà protagonista di una serie di appuntamenti in America Latina: il 20 e il 21 aprile allo stadio Stadio GNP Seguros di Città del Messico, il 26 aprile allo Stadio olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, il 30 aprile e il 1° maggio allo Stadio Morumbi di San Paolo. Opening act Anitta.

Nel gennaio di quest’anno The Weeknd ha pubblicato l’album Hurry Up Tomorrow chiudendo la trilogia discografica comprendente After Hours del 2020 e Dawn FM del 2022. Il nuovo lavoro, anticipato dai singolo Timeless con Playboi Carti e São Paulo con Anitta, ha raggiunto la prima posizione della classifica US Billboard 200. L’ultimo album è stato accompagnato dal film omonimo, diretto da Trey Edward Shults, con protagonisti il cantante, Jenna Ortega (FOTO) e Barry Keoghan.