Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

The Weeknd annuncia il tour 2026, sarà in concerto anche a Milano

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

Photo courtesy ufficio stampa

Il tour R&B più grande della storia approda a Milano il 24 luglio 2026. Opening act affidato a Playboi Carti. I biglietti saranno disponibili dal 9 settembre in prevendita e dal 12 settembre nelle vendite generali.

La superstar mondiale certificata diamante The Weeknd porta anche in Italia l’After Hours Til Dawn Stadium Tour, lo spettacolo che ha già riscritto la storia della musica dal vivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, unica tappa italiana di un calendario che attraverserà Messico, Brasile, Europa e Regno Unito. Ad aprire il concerto sarà il rapper statunitense Playboi Carti, che accompagnerà The Weeknd in tutte le date europee e britanniche.

Biglietti e prevendite

I biglietti saranno disponibili su livenation.it e theweeknd.com/tour con diverse finestre di accesso:

  • Prevendita artista: martedì 9 settembre alle ore 12:00

  • Prevendita Mastercard: martedì 9 settembre alle ore 14:00

  • Prevendita My Live Nation: giovedì 11 settembre alle ore 12:00

  • Prevendita Nespresso: giovedì 11 settembre alle ore 12:00

  • Vendita generale: venerdì 12 settembre dalle ore 12:00

Per i titolari di carta Mastercard, sarà inoltre disponibile l’accesso ad alcuni dei migliori posti tramite priceless.com/music.

Un tour da record

L’After Hours Til Dawn Tour celebra la trilogia composta dagli album After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025), intrecciando i grandi successi della carriera di The Weeknd con una produzione scenica visionaria.

Dal debutto nel 2022, il tour ha totalizzato oltre 40 concerti sold-out negli stadi del Nord America, infrangendo record di presenze e incassi in città come New York, Los Angeles, Toronto e Houston. The Weeknd è diventato l’artista nero con i maggiori incassi della storia in diverse metropoli statunitensi e ha stabilito primati anche in Canada, con sei show consecutivi al Rogers Centre di Toronto.

Definito “il più grande tour R&B della storia”, After Hours Til Dawn ha già attraversato Nord America, Europa, Regno Unito, Sud America e Australia, imponendosi come evento globale senza precedenti. Il progetto è realizzato in collaborazione con Global Citizen e World Food Programme delle Nazioni Unite. Per ogni biglietto venduto, 1 dollaro (in valuta locale) sarà devoluto a sostegno di programmi contro la fame e a favore dell’istruzione.

Le date europee e britanniche 2026

  • 10 luglio – Parigi, Stade de France

  • 17 luglio – Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

  • 21 luglio – Nizza, Allianz Riviera

  • 24 luglio – Milano, San Siro Stadium

  • 30 luglio – Francoforte, Deutsche Bank Park

  • 4 agosto – Varsavia, PGE Narodowy

  • 8 agosto – Stoccolma, Strawberry Arena

  • 14 e 15 agosto – Londra, Wembley Stadium

  • 22 agosto – Dublino, Croke Park

  • 28 e 29 agosto – Madrid, Riyadh Air Metropolitano

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

La Biennale ha ricordato lo stilista, morto oggi all'età di 91 anni. I Carabinieri hanno fermato...

The Weeknd annuncia il tour 2026, sarà in concerto anche a Milano

Musica

Il tour R&B più grande della storia approda a Milano il 24 luglio 2026. Opening act affidato...

Giorgio Armani, EA7 e il legame tra moda e sport

Spettacolo

Lo stilista di Piacenza nel 2024 ha festeggiato i primi 20 anni dalla creazione di EA7 Emporio...

Lady Gaga annulla il concerto a Miami: "Rischio danni permanenti"

Cinema

“Avrei voluto superare tutto questo per voi, ma non posso mettere a rischio la mia voce”: con...

Giorgio Armani, le foto più belle con le star. FOTO

Spettacolo

Lo stilista di Piacenza, classe 1934, che 50 anni fa ha fondato la casa di moda omonima famosa...

29 foto

Spettacolo: Per te