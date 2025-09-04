The Weeknd annuncia il tour 2026, sarà in concerto anche a Milano

Il tour R&B più grande della storia approda a Milano il 24 luglio 2026. Opening act affidato a Playboi Carti. I biglietti saranno disponibili dal 9 settembre in prevendita e dal 12 settembre nelle vendite generali.

La superstar mondiale certificata diamante The Weeknd porta anche in Italia l’After Hours Til Dawn Stadium Tour, lo spettacolo che ha già riscritto la storia della musica dal vivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, unica tappa italiana di un calendario che attraverserà Messico, Brasile, Europa e Regno Unito. Ad aprire il concerto sarà il rapper statunitense Playboi Carti, che accompagnerà The Weeknd in tutte le date europee e britanniche.

I biglietti saranno disponibili su livenation.it e theweeknd.com/tour con diverse finestre di accesso:

Un tour da record

L’After Hours Til Dawn Tour celebra la trilogia composta dagli album After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025), intrecciando i grandi successi della carriera di The Weeknd con una produzione scenica visionaria.

Dal debutto nel 2022, il tour ha totalizzato oltre 40 concerti sold-out negli stadi del Nord America, infrangendo record di presenze e incassi in città come New York, Los Angeles, Toronto e Houston. The Weeknd è diventato l’artista nero con i maggiori incassi della storia in diverse metropoli statunitensi e ha stabilito primati anche in Canada, con sei show consecutivi al Rogers Centre di Toronto.

Definito “il più grande tour R&B della storia”, After Hours Til Dawn ha già attraversato Nord America, Europa, Regno Unito, Sud America e Australia, imponendosi come evento globale senza precedenti. Il progetto è realizzato in collaborazione con Global Citizen e World Food Programme delle Nazioni Unite. Per ogni biglietto venduto, 1 dollaro (in valuta locale) sarà devoluto a sostegno di programmi contro la fame e a favore dell’istruzione.