Hellwatt Festival, 3 weekend a Reggio Emilia tra Kanye West e Rita Ora

Le date identificate sono tutte a luglio: il 4, il 5, l'11, il 17 e il 19. Tra gli ospiti Baby Gang, Lolita, Ozuna, Sweedish House Mafia e Afrojack. Volevano venire Shakira, Eric Claptn e Kendrick Lamar ma sono finiti gli slot. Il programma verrà completato nelle prossime settimane: tra i nomi che circolano il più accreditato è qullo di Travis Scott. IL RACCONTO

È un qualcosa che va oltre la musica, stavolta si va a livello europeo e con la novità che ci saranno tre concerti consecutivi: "Non possiamo dire le cifre dell'operazione ma sono superiori a quelle del Tomorrowland", sottolineano gli organizzatori. Potrebbe essere l'inizio di una sequenza attuale. Luca Vecchi capo di Gabinetto della presidenza della Regione Emilia Romagna sottolinea la partecipazione attiva della Regione su un progetto di respiro internazionale. C'è la convinzione di un Festival che compete con i migliori Festival a livello mondiale e per questo c'è una attesa importante anche di un pubblico estero (a oggi il 38 per cento dei biglietti per Kanye West sono stati acquistati all'estero). All'origine c'è una componente reggiana che ha sempre creduto in RCF ed è quella intorno al quale è germogliato quello che vedremo a luglio. L'evento è strutturato in stile crossover in maniera tale di accompagnare il pubblico in tutti i momenti della giornata. La macchina organizzativa ha costi intorno ai due milioni dunque per fare tornare i numeri gli eventi devono avere una certa portata: questo è il primo progetto e altri due sono in fase di studio.