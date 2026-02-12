Hellwatt Festival, 3 weekend a Reggio Emilia tra Kanye West e Rita Ora

Le date identificate sono tutte a luglio: il 4, il 5, l'11, il 17 e il 19. Tra gli ospiti Baby Gang, Lolita, Ozuna, Sweedish House Mafia e Afrojack. Volevano venire Shakira, Eric Claptn e Kendrick Lamar ma sono finiti gli slot. Il programma verrà completato nelle prossime settimane: tra i nomi che circolano il più accreditato è qullo di Travis Scott. IL RACCONTO
È un qualcosa che va oltre la musica, stavolta si va a livello europeo e con la novità che ci saranno tre concerti consecutivi: "Non possiamo dire le cifre dell'operazione ma sono superiori a quelle del Tomorrowland", sottolineano gli organizzatori. Potrebbe essere l'inizio di una sequenza attuale. Luca Vecchi capo di Gabinetto della presidenza della Regione Emilia Romagna sottolinea la partecipazione attiva della Regione su un progetto di respiro internazionale. C'è la convinzione di un Festival che compete con i migliori Festival a livello mondiale e per questo c'è una attesa importante anche di un pubblico estero (a oggi il 38 per cento dei biglietti per Kanye West sono stati acquistati all'estero). All'origine c'è una componente reggiana che ha sempre creduto in RCF ed è quella intorno al quale è germogliato quello che vedremo a luglio. L'evento è strutturato in stile crossover in maniera tale di accompagnare il pubblico in tutti i momenti della giornata. La macchina organizzativa ha costi intorno ai due milioni dunque per fare tornare i numeri gli eventi devono avere una certa portata: questo è il primo progetto e altri due sono in fase di studio.
UN PALCO DA GUINESS DEI PRIMATI
Il punto di partenza è stato evitare il concerto secco, quindi è stato studiato un Festival che non ha precedenti in Italia, per la prima volta una produzione mondiale che fa invidia al Coachella e al Tomorrowland e che si avvarrà di un palco che, secondo gli organizzatori, può ambire al Guiness dei Primati. Si parte con un pre-party, dalle ore 12 alle ore 18 nel Boulevard per 25mila persone con allestimenti cinematografici: dopo il cancello sembrerà di un essere in una metropoli post apocalittica in perfetto stile transumanesimo, che è il leit motiv dell'Hellwatt. Si presegue col pre-party che sfocerà nell'after party con appositi biglietti e quindi questo alleggerirà il deflusso. Per le altre 70mila persone ci sarà un after show a Campovolo per evitare che la città collassi. Il costo del biglietto parte da 70 con ovviamente varie soluzioni in base alle esigenze e alla disponibilità del pubblico.
IL PROGRAMMA (NON ANCORA COMPLETO)
SABATO 4 LUGLIO
Poison Beatz, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dollar Sign, Wiz Khalifa, Lost Frequencies, Martin Garrix.
DOMENICA 5 LUGLIO
Lolita, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora. The Chainsmokers, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mine, Dj Snake.
SABATO 11
Benny Benassi, Clean Bandit, Alok, Swedish House Mafia.
VENERDI' 17
Da definire
SABATO 18
Ye (Kanye West)
