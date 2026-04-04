Amici, la terza puntata del Serale: eliminati Valentina e Plasma

Maria De Filippi ha condotto la terza serata della venticinquesima edizione della fase Serale di Amici. Eliminati Valentina e Plasma. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si sono misurati con prove di danza e canto. Professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Alessandro Cattelan, Elisabetta Canalis, Nicolas Maupas, Tommaso Paradiso ed Enrico Brignano
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Eliminati Valentina e Plasma. Maria De Filippi alla conduzione del terzo appuntamento della fase serale del talent-show. Al centro gli allievi. Tre squadrate guidate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Alessandro Cattelan, Elisabetta Canalis, Nicolas Maupas, Tommaso Paradiso ed Enrico Brignano
Tommaso Paradiso canta I romantici
Tommaso Paradiso si esibisce con il brano I romantici presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver salutato i professori, i giudici e il Direttore Artistico Stéphane Jarny, Maria De Filippi chiude questa terza puntata della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici.
Eliminato Plasma
Dopo aver parlato con i ragazzi, Maria De Filippi annuncia l’eliminazione di Plasma. Caterina e Angie possono proseguire il loro percorso all’interno della scuola di Amici. Il cantante, visibilmente commosso, saluta gli altri allievi: "Sono veramente emozionato".
Angie, Plasma e Caterina al ballottaggio finale
Angie apre la sfida proponendo il suo secondo inedito Millemila Missili, Plasma prosegue cantando il suo singolo Perdere te. Caterina conquista il centro dello studio esibendosi con RoseRovi.
Ospite Enrico Brignano
In attesa dell'atteso ballottaggio finale tra i tre allievi, Maria De Filippi introduce Enrico Brignano. L’attore regala un momento di leggerezza al pubblico del talent-show.
Al ballottaggio Elena, Plasma e Nicola
Emanuel Lo e Anna Pettinelli scelgono tre allievi per il ballottaggio. Elena apre proponendo il suo singol Lolita, Nicola danza sulle note di Grande amore. Plasma chiude con il suo brano Segreto. I quattro giudici mandando il cantante al ballottaggio finale contro Angie e Caterina.
Terza manche, seconda prova: guanto di sfida
Al centro Alessio contro Nicola. I due ballerini si esibiscono sulle del brano Get Busy di Sean Paul. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario assegnano il punto ad Alessio. Vittoria per la squadra capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Terza manche, seconda sfida: Riccardo contro Alessio
Alessio si esibisce sulle note di Poker Face di Lady Gaga. Riccardo canta Portami a ballare di Luca Barbarossa. Amadeus ed Elena D'Amario votano il cantante assegnando il primo punto alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Terza manche, prima sfida: guanto di sfida sull'intonazione
Anna Pettinelli ed Emanuel Lo sfidano la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Gard e Plasma sono i protagonisti del guanto di sfida sul brano Se bastasse una canzone di Eros Ramazzotti. Gigi D’Alessio e Amadeus ritengono che il guanto di sfida sia equo. Punto a tavolino per la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo
Alessandro Cattelan conduce il gioco delle password. Ospiti Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas
Alessandro Cattelan conduce una nuova sfida al centro dello studio: Lorella Cuccarini e Nicolas Maupas contro Amadeus ed Elisabetta Canalis. Vittoria per la seconda squadra.
Al ballottaggio Riccardo, Emiliano e Caterina
Al ballottaggio tre allievi. Riccardo canta Un minuto in più, Emiliano si esibisce con una coreografia, Caterina propone Nothing Compares 2 U. I giudici mandano la cantante alla sfida finale per l'eliminazione.
Seconda manche, terza sfida: Riccardo contro Kiara
Caterina, propone Piccola anima di Ermal Meta. Kiara danza su Guapparia. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario assegnano la vittoria alla ballerina. Lorella Cuccarini e Veronica Peparini conquistano la seconda manche.
Seconda manche, seconda sfida: Elena contro Kiara
Elena apre questa seconda sfida proponendo Blowin' In the Wind di Bob Dylan, Kiara balla sulle note della canzone Ragazza sola di Annalisa. Vittoria per la cantante.
Seconda manche, prima sfida: Plasma contro Alessio
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Plasma canta Un mondo d'amore di Gianni Morandi, Alessio si esibisce sulle note di un medley di Rosalia. Elena D’Amario e Amadeus votano il ballerino.
Al ballottaggio finale Angie
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mandando due allievi al ballottaggio: Angie e Alex. La cantante si esibisce con 7 Rings di Ariana Grande, il ballerino propone una coreografia. I giudici mandano la cantante al ballottaggio finale.
Prima manche, quarta prova: Nicola contro Alex
Alex apre la sfida sulle note della canzone You Can't Stop the Beat, Nicola danza sul brano 'O surdato 'nnammurato. Cristiano Malgioglio preferisce Alex, gli altri giudici votano Nicola. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vincono la prima manche.
Prima manche, terza prova: Caterina contro Lorenzo
Lorenzo canta Stella stai di Umberto Tozzi, Caterina propone Mariposas di Sangiovanni. Gigi D’Alessio preferisce Lorenzo, Amadeus sceglie Caterina, Elena D’Amario assegna la vittoria al ragazzo.
Prima manche, seconda prova: guanto di sfida
Il guanto di sfida vede protagonisti Nicola e Alex. Dopo la dimostrazione da parte di un professionista, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Amadeus ritengono che la prova non sia equa. Prova annullata.
Prima manche, prima sfida: Emiliano contro Angie
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Emiliano apre la sfida esibendosi sulle note del brano Run Boy Run di Woodkid, Angie segue con Che fastidio! di Ditonellapiaga. Elena D’Amario e Amadeus votano il ballerino.
Eliminata Valentina
Dopo la sfida con Caterina, i giudici votano per l’eliminazione di Valentina. Maria De Filippi consola e motiva la cantante: “La tua carriera la farai al di fuori”. Caterina aggiunge: “Oltre ad essere un’arista incredibile, è veramente una bella persona”.
Sfida per l'eliminazione: Caterina e Valentina
Dopo il pareggio al termine della scorsa puntata, Caterina e Valentina si esibiscono per rimanere all'interno della scuola di Amici. Caterina propone l'inedito Vuelve, Valentina prosegue con You’ve Got a Friend.
Maria De Filippi apre la terza puntata del Serale
Accolto da un grande applauso, la conduttrice fa il suo ingresso nelllo studio del talent-show. Spazio all'ingresso dei quattro giudici: Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio.
Amici, le anticipazioni della terza puntata del Serale
Maria De Filippi condurrà il terzo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Annunciati come ospiti Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas. Il ballottaggio tra Caterina e Valentina aprirà la nuova puntata. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. LEGGI L'ARTICOLO
Amici, la prima puntata: eliminati Opi, Michele e Antonio
Opi, Michele e Antonio sono stati eliminati nel corso della prima serata della fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. LEGGI L’ARTICOLO
Amici, Daniele è il vincitore della 24esima edizione
Il ballerino Daniele Doria, seguito dalla professoressa Alessandra Celentano, ha conquistato la vittoria alla scorsa edizione. Secondo posto per il cantante Trigno. LEGGI L’ARTICOLO
Amici, Simone eliminato nella seconda puntata
Dopo aver perso il ballottaggio con Alex e Lorenzo, Simone ha dovuto abbandonare il talent-show nel corso del secondo appuntamento della fase Serale. LEGGI L’ARTICOLO
©Getty
Giulia Stabile, da Amici ai Brit Awards con Rosalia
Romana classe 2002, Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Oggi lavora come ballerina professionista e come presentatrice tv