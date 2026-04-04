Amici, la terza puntata del Serale: eliminati Valentina e Plasma

Maria De Filippi ha condotto la terza serata della venticinquesima edizione della fase Serale di Amici. Eliminati Valentina e Plasma. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si sono misurati con prove di danza e canto. Professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Alessandro Cattelan, Elisabetta Canalis, Nicolas Maupas, Tommaso Paradiso ed Enrico Brignano