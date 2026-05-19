Il frontman dei Rolling Stones è sbarcato sull'isola delle Eolie per le riprese del nuovo film della regista toscana Alice Rohrwacher, Le tre sorelle incestuose, tratto dall'omonima graphic novel bestseller di Audrey Niffenegger.

Mick Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio in quello che si preannuncia uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare tutto internazionale. L'isola, già trasformata da settimane in un set a cielo aperto, ha accolto la rockstar con la consueta discrezione isolana.

L'arrivo in elicottero e un'isola trasformata in set

Mick Jagger è arrivato a Stromboli dopo una giornata di attesa causata dal forte vento che aveva interessato l'arcipelago delle Eolie, raggiungendo l'isola a bordo di un elicottero nonostante le condizioni meteo avverse che avevano fatto temere il rinvio definitivo del trasferimento. Ad accoglierlo numerosi curiosi, insieme alla troupe del film.

Dopo l'arrivo blindato, sia per la Rai che per i paparazzi, Jagger è stato trasferito con un'auto elettrica nella località di Piscità, dove è ospite in una residenza privata. La sera dell'arrivo ha cenato in un ristorante dell'isola, ma con fare discreto e senza catturare troppo l'attenzione, tra l'emozione dei camerieri onorati di servirlo. Un abitante dell'isola ha commentato con pacatezza: "Verrà trattato come tutti gli ospiti, perché l'isola riserva a tutti lo stesso trattamento accogliente, cercando di fare sentire i turisti a casa propria".

Da settimane alcuni luoghi simbolo dell'isola si sono trasformati in set blindatissimi per le riprese. Tra le location coinvolte ci sono strade storiche, scorci naturali e persino il cimitero dell'isola, completamente protetti da misure di sicurezza per evitare intrusioni. Jagger dovrebbe restare a Stromboli fino al 21 maggio, quando si concluderanno le scene che lo vedono coinvolto.