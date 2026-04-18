Amici, la quinta puntata del Serale: eliminata Kiara

Maria De Filippi ha condotto il quinto appuntamento della fase Serale di Amici. Eliminata Kiara. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Alessandro Cattelan, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti, Carlo Amleto, Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci
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Eliminata Kiara. Quinta puntata della fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Gli allievi, divisi in tre squadre, si sono sfidati al centro dello studio. Professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Quattro giudici: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Alessandro Cattelan, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti, Carlo Amleto, Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci
Ospite Nicolò Filippucci
Nicolò Filippucci, vincitore della sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo, si esibisce con il brano Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore. Dopo la performance, Maria De Filippi chiude la puntata ringraziando il Direttore Artistico Stéphane Jarny, i professori e i giudici.
Eliminata Kiara
Maria De Filippi annuncia l’eliminazione di Kiara. La ballerina, seguita da Emanuel Lo, deve lasciare il talent-show. Kiara agli altri allievi della scuola: “Un’esperienza straordinaria per me”. Salvi Riccardo e Lorenzo.
Ospite Biagio Antonacci
Prima di conoscere l’esito del ballottaggio finale, Maria De Filippi introduce Biagio Antonacci. Il cantautore si esibisce con il suo nuovo singolo You & Me uscito venerdì 17 aprile.
Lorenzo, Kiara e Riccardo al ballottaggio finale
Lorenzo apre il ballottaggio esibendosi con il suo ultimo singolo Dimmelo tu. Kiara danza su Wicked Games di Raign. Riccardo chiude con la sua canzone Un minuto in più.
Ospite Carlo Amleto
Prima delle tre esibizioni per il ballottaggio finale, Maria De Filippi introduce Carlo Amleto. Il comico regala un momento di spensieratezza e divertimento al pubblico di Amici.
Al ballottaggio Riccardo, Emiliano e Nicola
Veronica Peparini e Lorella Cuccarini mandano Riccardo, Emiliano e Nicola al ballottaggio. I tre allievi si esibiscono per cercare di restare all'interno della scuola di Amici. I giudici mandano Riccardo all’eliminazione finale.
Terza manche, seconda sfida: Emiliano contro Alex
Alex si esibsoce sille note del brano Watch Out for This, Emiliano danza su Rewrite The Stars. Elena D’Amario sceglie Alex: “Sei una forza della natura”. Gigi D’Alessio assegna la vittoria alla squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Terza manche, prima sfida: Elena contro Angie
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Le due cantanti si esibiscono con Disco Inferno del gruppo The Trammps, La cura per me di Giorgia e Chain of Fools di Aretha Franklin. Amadeus e Gigi D’Alessio preferiscono Angie.
Alessandro Cattelan conduce il gioco delle password
Alessandro Cattelan conduce una nuova sfida del gioco delle password. Due squadre al centro dello studio: Cristiano Malgioglio e Vanessa Incontrada contro Amadeus e Luca Laurenti.
Al ballottaggio Kiara e Alessio
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mandando Kiara e Alessio al ballottaggio. Il ballerino si esibisce sulle note del brano Numb/Encore, la ballerina prosegue con una coreografia su Only Girl (in the World) di Rihanna. I giudici mandano Kiara all’eliminazione finale.
Seconda manche, terza prova: guanto di sfida tra Nicola contro Alessio
Dopo la dimostrazione dei professionisti, Alessio e Nicola si esibiscono al centro dello studio. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario votano Nicola. Vittoria per la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Seconda manche, seconda sfida: Riccardo contro Kiara
La ballerina si esibisce sulle note del brano Love In The Dark di Adele, il cantante propone Tango di Tananai. Amadeus sceglie Riccardo, Elena D’Amario vota Kiara. Gigi D’Alessio preferisce la ballerina.
Seconda manche, prima prova: guanto di sfida tra Gard e Riccardo
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. I due cantanti si esibiscono con il brano Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Amadeus sceglie Gard, Gigi D’Alessio vota Riccardo. Elena D’Amario assegna il punto alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.
Al ballottaggio Alex e Lorenzo
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mandando Lorenzo e Alex al ballottaggio. Alex danza sulle note del brano Give Me Everything di Pitbull, Ne-Yo, Afrojack e Nayer. Lorenzo si esibisce con She’s Always a Woman di Billy Joel. I giudici mandano il cantante all’eliminazione finale.
Prima manche, quarta sfida: Alex contro Elena
Alex danza sulle note di Greased Lightnin', Elena canta Amore disperato di Nada. Cristiano Malgioglio sceglie la cantante, Elena D’Amario preferisce il ballerino. Amadeus vota Elena: “Ha fatto molto, molto bene”. Gigi D’Alessio assegna la vittoria alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Prima manche, terza sfida: Lorenzo contro Nicola
Nicola è il primo a scendere al centro dello studio. Lorenzo canta il brano Wild Child del duo The Black Keys. Cristiano Malgioglio vota il ballerino: “Sono rimasto incantato”. Amadeus sceglie il cantante: “Questa versione selvaggia di Lorenzo mi è piaciuta”. Elena D’Amario preferisce Nicola. Gigi D'Alessio assegna il punto a Lorenzo: "Mi ha stupito".
Prima manche, seconda sfida: Angie contro Emiliano
Angie apre la sfida esibendosi con Don't Leave Me This Way. Emiliano danza sulle note di Anima fragile di Vasco Rossi. Gigi D’Alessio vota il ballerino.: “Sei stato capace di farmi piangere ”. Amadeus assegna il punto alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Prima manche, prima prova: guanto di sfida tra Alex e Nicola
Veronica Peparini e Lorella Cuccarini decidono di sfidare Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Dopo la dimostrazione dei professionisti, Alex e Nicola si sfidano sulle note di un tango. Amadeus ed Elena D'Amario votano Alex. Primo punto per la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Amici, via alla quinta puntata del Serale
Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio. La conduttrice presenta i quattro giudici di questa edizione: Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio.
Amici, le anticipazioni della quinta puntata
Pochi minuti all’inizio del quinto appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Annunciati come ospiti Vanessa Incontrada e Luca Lareunti. LEGGI L’ARTICOLO
Amici, Caterina eliminata nella quarta puntata
La cantante, seguita da Rudy Zerbi, ha dovuto lasciare il programma alla fine del quarto appuntamento. Al ballottaggio finale Caterina, Alessio e Alex. LEGGI L’ARTICOLO
Amici, Plasma e Valentina eliminati nel terzo appuntamento
Valentina e Plasma hanno dovuto lasciare il talent-show nel corso del terzo appuntamento, andato in onda sabato 4 aprile. LEGGI L’ARTICOLO
Amici, Simone eliminato nella seconda puntata
Il ballerino ha lasciato il programma dopo la sfida con Alex e Lorenzo. Numerosi ospiti nel corso della puntata: The Kolors, Alessandro Cattelan, Francesco Cicchella, Belén Rodriguez, Luca Argentero, Zendaya e Robert Pattinson. LEGGI L’ARTICOLO
Amici, tre eliminati nella prima puntata
Il primo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici ha visto l'uscita di ben tre allievi. Eliminati definitivamente Opi, Michele e Antonio. LEGGI L’ARTICOLO
©Getty
Giulia Stabile, da Amici ai Brit Awards con Rosalia
Romana classe 2002, Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Oggi lavora come ballerina professionista e come presentatrice tv