Amici, la quinta puntata del Serale: eliminata Kiara

Maria De Filippi ha condotto il quinto appuntamento della fase Serale di Amici. Eliminata Kiara. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Alessandro Cattelan, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti, Carlo Amleto, Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci