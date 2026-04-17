Amici, le anticipazioni della quinta puntata del Serale

Introduzione
Maria De Filippi condurrà il quinto appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini. Attesi come ospiti Vanessa Incontrada e Luca Laurenti
Quello che devi sapere
Amici, il Serale
È in corso la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. I giovani allievi della scuola si stanno sfidando per la vittoria finale.
Chi conduce
Maria De Filippi è alla guida di Amici. Prove di danza e canto sono al centro del popolare talent-show.
Quando va in onda
Il quinto appuntamento della fase Serale del talent-show andrà in onda sabato 18 aprile 2026.
Ospite Vanessa Incontrada
Stando a quanto annunciato dal profilo Instagram di Amici, Vanessa Incontrada sarà ospite del programma. La conduttrice e attrice spagnola è tra i volti più amati del piccolo schermo.
Ospite Luca Laurenti
Secondo quanto rivelato dall’account Instagram di Amici, il comico e conduttore sarà tra gli ospiti del quinto appuntamento della fase Serale.
I giudici
Gli allievi si sfideranno al centro dello studio. Quattro giudici voteranno le prove di danza e canto. Questi i giurati: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio.
I professori
Sei professori alla guida delle tre squadre di allievi. Insegnanti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Insegnanti di danza: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini
La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guideranno la squadra più numerosa, ovvero quella formata da quattro allievi. Questi i ragazzi:
- Elena
- Emiliano
- Nicola
- Riccardo
La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
Tre allievi per la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Questi i componenti della squadra:
- Alex
- Angie
- Lorenzo
La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli
Tre allievi per Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Ecco i componenti di questa squadra:
- Alessio
- Gard
- Kiara
Tutti gli ospiti musicali
Ogni puntata ha presentato un momento dedicato a un ospite musicale. Attualmente massimo riserbo sull’artista presente nel quinto appuntamento. Ecco le esibizioni viste finora:
- prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
- seconda puntata: The Kolors con Rolling Stones
- terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
- quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
Il gioco delle password con Alessandro Cattelan
Nelle prime quattro puntate Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password mettendo alla prova ospiti e professori di Amici.
Quarta puntata, chi è uscito
La quarta puntata del talent-show ha visto l’eliminazione di Caterina, cantante seguita dal professore Rudy Zerbi. L’allieva ha sfidato Alessio e Alex nel ballottaggio finale.
Terza puntata, chi è uscito
Valentina e Plasma sono stati gli eliminati del terzo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici.
Seconda puntata, chi è uscito
Un allievo eliminato nella seconda puntata: Simone. Il ballerino è uscito sconfitto dallo scontro con Alex e Lorenzo.
Prima puntata, chi è uscito
Il primo appuntamento di Amici ha visto l’eliminazione di ben tre allievi: Opi, Michele e Antonio.