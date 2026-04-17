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Amici, le anticipazioni della quinta puntata del Serale

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Maria De Filippi condurrà il quinto appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini. Attesi come ospiti Vanessa Incontrada e Luca Laurenti

Quello che devi sapere

Amici, il Serale

È in corso la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. I giovani allievi della scuola si stanno sfidando per la vittoria finale.

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Chi conduce

Maria De Filippi è alla guida di Amici. Prove di danza e canto sono al centro del popolare talent-show.

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Quando va in onda

Il quinto appuntamento della fase Serale del talent-show andrà in onda sabato 18 aprile 2026.

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Ospite Vanessa Incontrada

Stando a quanto annunciato dal profilo Instagram di Amici, Vanessa Incontrada sarà ospite del programma. La conduttrice e attrice spagnola è tra i volti più amati del piccolo schermo.

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Ospite Luca Laurenti

Secondo quanto rivelato dall’account Instagram di Amici, il comico e conduttore sarà tra gli ospiti del quinto appuntamento della fase Serale.

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I giudici

Gli allievi si sfideranno al centro dello studio. Quattro giudici voteranno le prove di danza e canto. Questi i giurati: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

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I professori

Sei professori alla guida delle tre squadre di allievi. Insegnanti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Insegnanti di danza: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini

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La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guideranno la squadra più numerosa, ovvero quella formata da quattro allievi. Questi i ragazzi:

  • Elena
  • Emiliano
  • Nicola
  • Riccardo

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La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

Tre allievi per la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Questi i componenti della squadra:

  • Alex
  • Angie
  • Lorenzo

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La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Tre allievi per Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Ecco i componenti di questa squadra:

  • Alessio
  • Gard
  • Kiara

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Tutti gli ospiti musicali

Ogni puntata ha presentato un momento dedicato a un ospite musicale. Attualmente massimo riserbo sull’artista presente nel quinto appuntamento. Ecco le esibizioni viste finora:

  • prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
  • seconda puntata: The Kolors con Rolling Stones
  • terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
  • quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack

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Il gioco delle password con Alessandro Cattelan

Nelle prime quattro puntate Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password mettendo alla prova ospiti e professori di Amici.

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Quarta puntata, chi è uscito

La quarta puntata del talent-show ha visto l’eliminazione di Caterina, cantante seguita dal professore Rudy Zerbi. L’allieva ha sfidato Alessio e Alex nel ballottaggio finale.

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Terza puntata, chi è uscito

Valentina e Plasma sono stati gli eliminati del terzo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici.

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Seconda puntata, chi è uscito

Un allievo eliminato nella seconda puntata: Simone. Il ballerino è uscito sconfitto dallo scontro con Alex e Lorenzo.

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Prima puntata, chi è uscito

Il primo appuntamento di Amici ha visto l’eliminazione di ben tre allievi: Opi, Michele e Antonio.

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