Amici, la sesta puntata del Serale: eliminato Alex

Maria De Filippi ha condotto la sesta puntata della fase Serale del talent-show. Eliminato Alex. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Luca Argentero, Luca Laurenti, Alessandro Siani ed Ermal Meta