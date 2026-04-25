Amici, la sesta puntata del Serale: eliminato Alex

Maria De Filippi ha condotto la sesta puntata della fase Serale del talent-show. Eliminato Alex. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Luca Argentero, Luca Laurenti, Alessandro Siani ed Ermal Meta
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Eliminato Alex. Sesto appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Alla conduzione Maria De Filippi. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si sono esibiti al centro dello studio. Professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Luca Argentero, Luca Laurenti, Alessandro Siani ed Ermal Meta
Ospite Ermal Meta
Ermal Meta chiude la puntata esibendosi con il brano Stella stellina presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Eliminato Alex
Dopo aver parlato con i ragazzi, Maria De Filippi annuncia l’eliminazione di Alex. Il ballerino, seguito dalla professoressa Veronica Peparini, saluta gli altri allievi del talent-show.
Al ballottaggio finale Alex, Lorenzo ed Elena
Alex apre la sfida esibendosi sulle note del brano La Gozadera, Lorenzo canta Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. Elena chiude il ballottaggio finale. I quattro giurati votano segretamente per l'eliminazione di questo sesto appuntamento.
Ospite Alessandro Siani
Prima dell'inizio della sfida finale, Alessandro Siani fa il suo ingresso nello studio del talent-show condotto da Maria De Filippi. L'attore e comico regala un monologo al pubblico di Amici.
Al ballottaggio Angie e Lorenzo
Angie si esibisce con il brano Lettere al Paradiso, Lorenzo risponde con la canzone Dimmelo tu. I quattro giurati decidono di mandare Lorenzo al ballottaggio finale. Salva Angie.
Terza manche, seconda sfida: Alessio contro Lorenzo
Alessio si esibisce sulle note di Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars. Lorenzo risponde con il brano Non voglio mica la luna di Fiordaliso. Elena D’Amario e Amadeus preferiscono Alessio. Vittoria per la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Terza manche, guanto di sfida: Lorenzo contro Gard
Anna Pettinelli ed Emanuel Lo decidono di sfidare Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Lorenzo e Gard si esibiscono con Born in the U.S.A. di Bruce Springsteen, Certe notti di Luciano Ligabue e We Will Rock You di Queen. Amadeus e Gigi D’Alessio preferiscono Gard.
Alessandro Cattelan conduce il gioco delle password
Alessandra Cattelan torna a condurre il divertente gioco delle password. Al centro dello studio due squadre: Luca Laurenti e Amadeus contro Cristiano Malgioglio e Luca Argentero.
Al ballottaggio Elena, Nicola ed Emiliano
Emiliano apre il ballottaggio sulle note di Human di Rag’n’Bone Man, Elena canta il suo singolo A parte me, Nicola esegue la sua coreografia. I quattro giudici mandano la cantante al ballottaggio finale.
Seconda manche, terza sfida: Elena contro Alessio
Elena canta Jolene di Dolly Parton. Alessio propone una coreografia sulle note di Iron di Woodkid. Cristiano Malgioglio preferisce la seconda performance. Amadeus sceglie la cantante, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio votano il ballerino. Vittoria per la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Seconda manche, guanto di sfida tra Alessio ed Emiliano
Alessio ed Emiliano si misurano con il guanto di sfida. Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario preferiscono l’esibizione di Alessio. Punto per la squadra capitanata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli.
Seconda manche, guanto di sfida: Nicola contro Alessio
Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida. Alessio e Nicola si esibiscono al centro dello studio di Amici. Amadeus ed Elena D'Amario assegnano la vittoria a Nicola.
Alex e Angie si esibiscono nuovamente
Elena D'Amario chiede di poter rivedere i due ragazzi. Il ballerino e la cantante si esibiscono nuovamente. I giudici si riuniscono fuori dallo studio. Alex è il primo eliminato provvisorio.
Al ballottaggio Alex e Angie
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi mandano Alex e Angie al ballottaggio. Alex apre la sfida esibendosi al centro dello studio, Angie prosegue cantando La bambola di Patty Pravo.
Prima manche, terza prova: Riccardo contro Lorenzo
Riccardo propone Cose stupide di Alessandra Amoroso. Lorenzo risponde con Homewrecker di Sombr. Cristiano Malgioglio, Amadeus e Riccardo preferiscono la seconda esibizione. Vittoria per la squadra di Alessandra Celentano d Rudy Zerbi.
Prima manche, seconda prova: Emiliano contro Angie
Angie, in duetto con Lorenzo, canta Die With a Smile. Emiliano si esibsice sulle note di Formidable di Stromae. Gigi D’Alessio sul duetto: “Performance impeccabile”. Elena D’Amario al ballerino: “Mi hai sorpreso tantissimo”. Amadeus assegna il punto alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Prima manche, guanto di sfida: Alex contro Nicola
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono di sfidare la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Amadeus ed Elena D’Amario assegnano la vittoria a Nicola.
Maria De Filippi apre la sesta puntata del Serale
La conduttrice fa il suo ingresso in studio. Spazio all'ingresso dei quattro giudici: Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Amadeus. Cristiano Malgioglio festeggia il compleanno con una torta
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