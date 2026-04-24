Amici, le anticipazioni della sesta puntata del Serale

Introduzione

Sesto appuntamento con il talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Attesi come ospiti Luca Argentero e Luca Laurenti. Professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli