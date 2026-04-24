Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amici, le anticipazioni della sesta puntata del Serale

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Sesto appuntamento con il talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Attesi come ospiti Luca Argentero e Luca Laurenti. Professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Quello che devi sapere

Amici, il Serale

È attualmente in corso la fase Serale di Amici. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si stanno sfidando per l’ambita vittoria finale.

1/19

Chi conduce

Maria De Filippi condurrà la venticinquesima edizione del talent-show. Grandi momenti di spettacolo nello studio di Amici.

2/19
pubblicità

Quando va in onda

Il prossimo appuntamento del talent-show andrà in onda sabato 25 aprile 2026.

3/19

Ospite Luca Argentero

La pagina Instagram del talent-show ha svelato i primi dettagli dell’appuntamento. Ospite Luca Argentero, amato volto del piccolo e del grande schermo. Tra i suoi riconoscimenti troviamo una candidatura nella categoria Miglior attore protagonista per il film Diverso da chi? alla 54esima edizione dei David di Donatello. Luca Argentero è stato ospite della seconda puntata.

4/19
pubblicità

Ospite Luca Laurenti

Dopo aver divertito il pubblico come concorrente del gioco delle password nella quinta puntata, Luca Laurenti tornerà nello studio di Amici.

5/19

I giudici

Quattro giurati avranno il compito di decidere il destino degli allievi. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

6/19
pubblicità

I professori

Sei insegnanti stanno guidando gli allievi nel corso del programma televisivo. Per la danza troviamo Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

7/19

La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono alla guida della squadra più numerosa del talent-show. Quattro allievi nel loro gruppo. Questi i componenti:

  • Elena
  • Emiliano
  • Nicola
  • Riccardo

8/19
pubblicità

La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

Tre allievi formano la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Ecco i componenti:

  • Alex
  • Angie
  • Lorenzo

9/19

La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Dopo l’eliminazione di Kiara alla fine della quinta puntata, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo sono i capitani della squadra meno numerosa. Ecco gli allievi ancora in gioco:

  • Alessio
  • Gard

10/19
pubblicità

Tutti gli ospiti musicali

I primi cinque appuntamenti hanno potuto contare sulla presenza di amati protagonisti del mondo della musica. Al momento massimo riserbo sugli ospiti della sesta puntata. Ecco tutti gli artisti esibitisi nel corso di questa edizione del Serale:

  • prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
  • seconda puntata: i The Kolors con Rolling Stones
  • terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
  • quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
  • quinta puntata: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
  • quinta puntata: Biagio Antonacci con You & Me

11/19

Tutti gli ospiti comici

Maria De Filippi ha ospitato numerosi volti legati alla comicità nei cinque appuntamenti andati in onda. Ecco tutti gli artisti:

  • prima puntata: Pio e Amedeo
  • seconda puntata: Francesco Cicchella
  • terza puntata: Enrico Brignano
  • quarta puntata: Vincenzo Comunale
  • quinta puntata: Carlo Amleto

12/19
pubblicità

Chi è il Direttore Artistico

La direzione artistica della venticinquesima edizione del talent-show è affidata a Stéphane Jarny.

13/19

Il gioco delle password con Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password nelle prime cinque puntate. Tra gli ospiti Vanessa Incontrada, Orietta Berti ed Elisabetta Canalis.

14/19
pubblicità

Quinta puntata, chi è uscito

La ballerina Kiara ha dovuto lasciare il talent-show al termine della quinta puntata. Salvi Riccardo e Lorenzo.

15/19

Quarta puntata, chi è uscito

Il quarto appuntamento ha visto l’eliminazione di Caterina. La cantante ha sfidato Alex e Alessio al ballottaggio finale.

16/19
pubblicità

Terza puntata, chi è uscito

Valentina e Plasma hanno dovuto lasciare il programma nella terza puntata, andata in onda sabato 4 aprile 2026.

17/19

Seconda puntata, chi è uscito

Simone è stato l’allievo eliminato nel secondo appuntamento della venticinquesima edizione di Amici.

18/19
pubblicità

Prima puntata, chi è uscito

Tre allievi sono stati eliminati nella prima puntata di Amici, ovvero Opi, Michele e Antonio.

19/19
pubblicità

Leggi anche

Musica

Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora

Cinema

Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers del biopic

Spettacolo

Amici, le anticipazioni della sesta puntata del Serale

Musica

Spotify, le classifiche: artisti, album e brani più ascoltati

Serie TV

White Smoke, trama e cast della serie tv con Benedict Cumberbatch