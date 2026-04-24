Amici, le anticipazioni della sesta puntata del Serale

Introduzione
Sesto appuntamento con il talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Attesi come ospiti Luca Argentero e Luca Laurenti. Professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli
Quello che devi sapere
Amici, il Serale
È attualmente in corso la fase Serale di Amici. Gli allievi, suddivisi in tre squadre, si stanno sfidando per l’ambita vittoria finale.
Chi conduce
Maria De Filippi condurrà la venticinquesima edizione del talent-show. Grandi momenti di spettacolo nello studio di Amici.
Quando va in onda
Il prossimo appuntamento del talent-show andrà in onda sabato 25 aprile 2026.
Ospite Luca Argentero
La pagina Instagram del talent-show ha svelato i primi dettagli dell’appuntamento. Ospite Luca Argentero, amato volto del piccolo e del grande schermo. Tra i suoi riconoscimenti troviamo una candidatura nella categoria Miglior attore protagonista per il film Diverso da chi? alla 54esima edizione dei David di Donatello. Luca Argentero è stato ospite della seconda puntata.
Ospite Luca Laurenti
Dopo aver divertito il pubblico come concorrente del gioco delle password nella quinta puntata, Luca Laurenti tornerà nello studio di Amici.
I giudici
Quattro giurati avranno il compito di decidere il destino degli allievi. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.
I professori
Sei insegnanti stanno guidando gli allievi nel corso del programma televisivo. Per la danza troviamo Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.
La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono alla guida della squadra più numerosa del talent-show. Quattro allievi nel loro gruppo. Questi i componenti:
- Elena
- Emiliano
- Nicola
- Riccardo
La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
Tre allievi formano la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Ecco i componenti:
- Alex
- Angie
- Lorenzo
La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli
Dopo l’eliminazione di Kiara alla fine della quinta puntata, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo sono i capitani della squadra meno numerosa. Ecco gli allievi ancora in gioco:
- Alessio
- Gard
Tutti gli ospiti musicali
I primi cinque appuntamenti hanno potuto contare sulla presenza di amati protagonisti del mondo della musica. Al momento massimo riserbo sugli ospiti della sesta puntata. Ecco tutti gli artisti esibitisi nel corso di questa edizione del Serale:
- prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
- seconda puntata: i The Kolors con Rolling Stones
- terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
- quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
- quinta puntata: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
- quinta puntata: Biagio Antonacci con You & Me
Tutti gli ospiti comici
Maria De Filippi ha ospitato numerosi volti legati alla comicità nei cinque appuntamenti andati in onda. Ecco tutti gli artisti:
- prima puntata: Pio e Amedeo
- seconda puntata: Francesco Cicchella
- terza puntata: Enrico Brignano
- quarta puntata: Vincenzo Comunale
- quinta puntata: Carlo Amleto
Chi è il Direttore Artistico
La direzione artistica della venticinquesima edizione del talent-show è affidata a Stéphane Jarny.
Il gioco delle password con Alessandro Cattelan
Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password nelle prime cinque puntate. Tra gli ospiti Vanessa Incontrada, Orietta Berti ed Elisabetta Canalis.
Quinta puntata, chi è uscito
La ballerina Kiara ha dovuto lasciare il talent-show al termine della quinta puntata. Salvi Riccardo e Lorenzo.
Quarta puntata, chi è uscito
Il quarto appuntamento ha visto l’eliminazione di Caterina. La cantante ha sfidato Alex e Alessio al ballottaggio finale.
Terza puntata, chi è uscito
Valentina e Plasma hanno dovuto lasciare il programma nella terza puntata, andata in onda sabato 4 aprile 2026.
Seconda puntata, chi è uscito
Simone è stato l’allievo eliminato nel secondo appuntamento della venticinquesima edizione di Amici.
Prima puntata, chi è uscito
Tre allievi sono stati eliminati nella prima puntata di Amici, ovvero Opi, Michele e Antonio.