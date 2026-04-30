Il diavolo veste Prada 2, Miranda e il mondo che cambia. Recensione

Miranda Priestly non bussa. Miranda Priestly arriva, e il mondo si riarrangia di conseguenza. Vent’anni fa bastò un sussurro e una parrucca bianca per riscrivere le regole del cinema popolare. Oggi, nel 2026, quella parrucca è tornata – con qualche capello in meno, come concede la stessa Meryl Streep con la sua risata laconica – e il mondo, puntuale, si sta riarrangiando di nuovo. Con una differenza: stavolta il cappotto se lo appende da sola. E quando rischia di dire qualcosa che vent’anni di storia del lavoro hanno reso indicibile, è Amari – la sua nuova assistente, interpretata da una strepitosa Simone Ashley – a fermarla con la delicatezza chirurgica di chi sa esattamente fin dove può spingersi. Miranda Priestly corretta dalla sua stagista. Il mondo è davvero cambiato.

Il diavolo veste Prada 2 è nelle sale italiane dal 29 aprile 2026, e già il solo annuncio aveva scatenato un'isteria collettiva degna di una sfilata parigina sotto un temporale. Il trailer ha collezionato 185 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. I meme si sono moltiplicati. La gente ha ritirato fuori i vecchi DVD. È successa quella cosa rara e preziosa nel cinema contemporaneo: l'attesa genuina, non pilotata dall'algoritmo ma nata dall'affezione vera.