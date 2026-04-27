Dopo Sex Education e il successo di Bridgerton, Simone Ashley arriva al cinema dal 29 aprile con Il diavolo veste Prada 2, accanto a Meryl Streep. Interpreta Amari, la nuova assistente di Miranda Priestly: un ruolo chiave che raccoglie l’eredità di Emily e ridefinisce gli equilibri di Runway. Dalla tv globale al grande schermo, carriera e curiosità sull’attrice del momento
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