Gli occhi degli altri, trama e cast del film con Trinca e Timi in sala

Introduzione

Nel panorama cinematografico contemporaneo si inserisce con forza Gli occhi degli altri, opera diretta da Andrea De Sica (nipote di Christian De Sica, che è fratello del padre di Andrea) e destinata a lasciare un segno per la sua intensità narrativa e visiva. Il film, prodotto tra Italia e Belgio e della durata di 90 minuti, approda nelle sale a partire da oggi, giovedì 19 marzo 2026, con distribuzione affidata a Vision Distribution.

Il progetto si distingue per l’ispirazione a un fatto di cronaca nera che ha segnato la storia italiana, il delitto Casati Stampa del 1970, rielaborato in chiave cinematografica come una vicenda di desiderio, potere e distruzione emotiva. La pellicola si propone come il racconto di un amore che diventa ossessione.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Gli occhi degli altri, dal cast (capitanato da Filippo Timi e Jasmine Trinca) alla trama. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.