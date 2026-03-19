Gli occhi degli altri, trama e cast del film con Trinca e Timi in sala

Gli occhi degli altri, trama e cast del film con Jasmine Trinca e Filippo Timi al cinemaCinema
Introduzione
Nel panorama cinematografico contemporaneo si inserisce con forza Gli occhi degli altri, opera diretta da Andrea De Sica (nipote di Christian De Sica, che è fratello del padre di Andrea) e destinata a lasciare un segno per la sua intensità narrativa e visiva. Il film, prodotto tra Italia e Belgio e della durata di 90 minuti, approda nelle sale a partire da oggi, giovedì 19 marzo 2026, con distribuzione affidata a Vision Distribution.
Il progetto si distingue per l’ispirazione a un fatto di cronaca nera che ha segnato la storia italiana, il delitto Casati Stampa del 1970, rielaborato in chiave cinematografica come una vicenda di desiderio, potere e distruzione emotiva. La pellicola si propone come il racconto di un amore che diventa ossessione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Gli occhi degli altri, dal cast (capitanato da Filippo Timi e Jasmine Trinca) alla trama. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: dall’attrazione alla spirale distruttiva
La storia del film Gli occhi degli altri si apre nei primi anni Sessanta, in uno scenario isolato e suggestivo: un’isola dominata dalla presenza di un ricchissimo marchese, Lelio, interpretato da Filippo Timi. L’uomo vive con la moglie in una villa lussuosa, teatro abituale di feste e incontri mondani. In questo contesto fa il suo ingresso Elena, interpretata da Jasmine Trinca, moglie di uno degli ospiti.
Tra Lelio ed Elena nasce immediatamente un’intesa travolgente, che si trasforma in una relazione passionale culminante nel matrimonio. Inizialmente il rapporto appare segnato da una felicità intensa e condivisa, ma ben presto si evolve in una dimensione sempre più estrema. I due sperimentano pratiche trasgressive, coinvolgendo altre persone in giochi erotici che il marchese documenta attraverso riprese filmate.
Quella che sembra una libertà condivisa si trasforma però rapidamente in una prigione emotiva. Lelio manifesta un controllo crescente, alimentato da gelosia e manipolazione, fino a estendere la propria influenza non solo sulla moglie ma anche su due domestici di fiducia. Elena, progressivamente schiacciata da questa dinamica, sprofonda in uno stato di apatia che la porta a isolarsi completamente, fino a interrompere anche le attività quotidiane più essenziali. Solo in seguito ritroverà una forma di vitalità, scegliendo però di non restare accanto al marito.
Un cast corale per una storia complessa
Accanto ai protagonisti Filippo Timi e Jasmine Trinca, il film Gli occhi degli altri si avvale di un cast articolato che contribuisce a dare profondità alla narrazione. Matteo Olivetti interpreta Cesare, Anna Ferzetti è Rossella, mentre Rita Abela veste i panni di Nicoletta. Completano il gruppo Roberto De Francesco nel ruolo di Sandrone, Carmen Pommella come Pasqualina, Alberto Paradossi nei panni di Ricky, Gennaro Apicella come Silverio e Giuseppe Sanfelice nel ruolo di Enzo.
La componente tecnica si distingue per la fotografia di Gogò Bianchi, il montaggio di Esmeralda Calabria e le musiche di Andrea Farri, elementi che contribuiscono a costruire un’atmosfera carica di tensione e ambiguità.
Tra cronaca e finzione: la genesi del film
L’opera Gli occhi degli altri nasce da un soggetto firmato da Gianni Romoli e Andrea De Sica, che collaborano anche alla sceneggiatura insieme a Silvana Tamma. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove Jasmine Trinca ha ottenuto il premio Monica Vitti come miglior attrice grazie all’interpretazione del personaggio di Elena. Un riconoscimento che ha contribuito a consolidare il valore artistico del progetto, già premiato nell’ambito del Roma Film Festival.
La regia di Andrea De Sica si muove lungo una linea sottile tra ricostruzione storica e introspezione psicologica, dando forma a un racconto che esplora le dinamiche più oscure delle relazioni umane.
Un racconto visivo tra estetica e inquietudine
Gli occhi degli altri si configura come un’opera che divide e stimola il dibattito, capace di intrecciare elementi biografici e drammatici in una narrazione densa e stratificata.
La regia di Andrea De Sica, sostenuta da un comparto tecnico di rilievo e da interpretazioni intense, costruisce un viaggio nei territori più ambigui dell’amore e del potere, restituendo allo spettatore un’esperienza cinematografica che non lascia indifferenti.