Dune 2, Austin Butler riceve i complimenti di Javier Bardem

Austin Butler , reduce dal recente successo per il suo ruolo di Elvis nell’omonima pellicola diretta nel 2022 da Baz Luhrmann, è una delle new entries del cast di Dune - parte due. Il suo personaggio, Feyd-Rautha Harkonnen , apparirà sullo schermo del secondo capitolo di Dune con la testa rasata e un aspetto a dir poco terrificante. Javier Bardem , torna invece nel ruolo di Stilgar.

Javier Bardem si è dunque chiaramente sbilanciato nell’esprimere il proprio riguardo per il giovane Austin Butler, ma non si è soffermato solo sulla professionalità dimostrata sul set . Lo stesso Bardem, ha infatti poi aggiunto anche un’ ammirazione di tipo personale : "Inoltre, è così gentile. È così generoso, così divertente e così impegnato. Ha fatto un lavoro straordinario. Ho passato solo un paio di momenti con lui ma lo guardavo e pensavo 'Wow, è proprio diventato il personaggio'". Butler, nel secondo capitolo di Dune, interpreta il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, malvagio nipote del Barone Harkonnen (Stellan Skarsgård) e fratello dello spietato Glossu Rabban (Dave Bautista).

Il premio Oscar Javier Bardem si è complimentato con il lavoro svolto da Austin Butler sul set di Dune - parte due. Durante la prima mondiale a Los Angeles de La Sirenetta (in cui Bardem interpreta Re Tritone), l’attore spagnolo si è infatti fermato a parlare anche di Dune, esponendosi così in merito al collega Austin Butler: “Sia calvo che con i capelli, è davvero una creatura fantastica da osservare. Potresti guardarlo per ore e pensare 'O mio dio, sei meraviglioso'”.

Dune - parte due, la data di uscita e la sinossi ufficiale

C’è grande curiosità attorno al sequel di Dune, girato, come per il primo capitolo, dal regista candidato all’Oscar Denis Villeneuve, che ha firmato anche capolavori come La donna che canta (2010), Arrival (2016) e Blade Runner 2049 (2017). Ma per l’uscita nelle sale di Dune - parte due (e per poter assistere all’interpretazione di Butler, tra le altre) bisognerà attendere fino a novembre 2023. In Dune - parte due, il protagonista Paul, interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, ruolo affidato a Rebecca Ferguson, proveranno a vendicarsi contro chi ha distrutto la loro famiglia. Queste le parole della sinossi ufficiale: “La storia seguirà il mitico percorso di Paul Atreides, che assieme a Chani e ai Fremen preparerà la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo fare una scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo, Paul dovrà prevenire un futuro funesto che solo lui potrà evitare”.