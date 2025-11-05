Dune 3, Robert Pattinson conferma la sua presenza

L’ex vampiro della saga di Twilight farà parte del cast del terzo capitolo dell'epopea fantascientifica ideata da Denis Villeneuve. Durante una recente intervista, la star ha ufficializzato la sua partecipazione, confermando le indiscrezioni circolate da mesi e mai confermate fino a oggi. Le sue dichiarazioni hanno anche offerto uno sguardo sulle condizioni estreme affrontate durante le riprese



Finalmente è ufficiale: Robert Pattinson farà parte del cast di Dune 3. L’ex vampiro della saga di Twilight farà parte del cast del terzo capitolo dell'epopea fantascientifica ideata da Denis Villeneuve. Durante una recente intervista, la star ha ufficializzato la sua partecipazione, confermando le indiscrezioni circolate da mesi e mai confermate fino a oggi. Le sue dichiarazioni hanno anche offerto uno sguardo sulle condizioni estreme affrontate durante le riprese. La conferma arriva mentre Pattinson è impegnato nella promozione di Die My Love, film che lo vede accanto a Jennifer Lawrence. Intervistato da IndieWire, l’attore ha raccontato la difficoltà di lavorare sotto il sole implacabile del deserto: “Quando stavo girando Dune, era così caldo nel deserto che non potevo semplicemente mettere in discussione qualsiasi cosa”.

Con tono ironico, ha aggiunto: “Ed è stato così rilassante, era come se il mio cervello non stesse in realtà funzionando, non avevo un singolo neurone funzionante”. Pattinson ha spiegato che questo stato mentale lo ha portato a lasciarsi completamente guidare dal regista: “Stavo semplicemente ascoltando Denis Villeneuve: ‘Qualsiasi cosa tu voglia’”.

Le sue parole lasciano intendere che il lavoro sul set sia già terminato, anche se il ruolo interpretato resta segreto.

Il mistero sul personaggio interpretato da Pattinson Il ruolo di Pattinson in Dune 3 non è stato ancora rivelato. Il film, scritto da Jon Spaihts, arriverà nelle sale americane il 18 dicembre 2026.

Secondo le ipotesi più diffuse tra i fan, l’attore potrebbe interpretare Scytale, figura chiave di Dune: Messia: un mutaforma, o “danza del volto”, che guida una cospirazione per sottrarre il potere a Paul Atreides, incarnato da Timothée Chalamet. Scytale appartiene alla fazione Bene Tleilax, dedita alla manipolazione genetica.

Il film, che dovrebbe introdurre alcune variazioni rispetto al romanzo, vedrà nel cast anche Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Florence Pugh. Approfondimento Dune 3, Denis Villeneuve vorrebbe coinvolgere Robert Pattinson

Temperature estreme sul set: una costante della saga Le parole di Pattinson si aggiungono ai racconti di altri interpreti che hanno affrontato le condizioni proibitive dei set nel deserto arabo, già protagoniste delle riprese dei capitoli precedenti.

Austin Butler, interprete di Feyd-Rautha in Dune: Part Two, ha raccontato a Entertainment Weekly: “C’erano più di 43 gradi e faceva così caldo”. L’attore ha ricordato come il luogo di ripresa, racchiuso tra strutture metalliche, amplificasse il calore: “Diventava come un microonde. C’erano persone che svenivano per colpo di calore. E quello era solo il mio primo giorno della prima settimana”.

Butler ha anche sottolineato come le difficoltà abbiano rafforzato la coesione del gruppo: “Ci lega davvero tutta la troupe. C’è qualcosa di così umiliante nello stare in un ambiente così scomodo”.

Un’esperienza simile è stata raccontata da Zendaya a W Magazine. L’attrice ha spiegato di aver subito un colpo di calore durante le riprese in Giordania, a causa del costume pesante e della decisione di limitare l’acqua per evitare lunghe pause: “Un giorno, non bevvi abbastanza e ebbi un colpo di calore. Mi sentivo così nauseata”. Ha poi ricordato la telefonata alla madre: “Credevo di essere intelligente, ma non puoi fare una cosa del genere. Quindi, lezione imparata”. Approfondimento Dune: Parte Tre è il titolo ufficiale del film di Denis Villeneuve

La scelta di non girare i film consecutivamente Denis Villeneuve ha spesso ricordato quanto sia stato importante non affrontare le riprese dei vari capitoli senza pause. In un’intervista a Entertainment Weekly ha spiegato: “Entrambi i film sono stati realizzati in condizioni molto dure, ed è molto fisicamente estenuante, quindi avere una pausa tra di loro è stata una benedizione”.

Il regista ha ammesso che inizialmente aveva pensato di girare i film uno di seguito all’altro, ma oggi riconosce: “Ora penso che sarei morto”. L’accoglienza positiva di Dune: Part One gli ha dato, come afferma lui stesso, “una carica di energia positiva per tornare nel deserto”. Approfondimento Dune - Parte Due eletto miglior film dagli utenti di Letterboxd