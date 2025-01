1/8 ©Webphoto

The Hollywood Reporter ha rilanciato i risultati dei voti espressi dal pubblico su Letterboxd. Dune - Parte Due è stato scelto come il film con il punteggio più alto. Il lavoro con Timothée Chalamet e Zendaya è stato votato anche come il film più popolare. Il regista Denis Villeneuve ha commentato il successo della pellicola: “L’idea che c’è una community, la community di Letterboxd di amanti del cinema, cinefili che condividono liste di film e il loro amore e la loro passione, mi dà speranza per il futuro del cinema”

