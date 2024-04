Dune 3 "Messiah" è ufficialmente in produzione. Cosa sappiamo del film

Deadline ha riferito i prossimi progetti di Denis Villeneuve per Legendary Productions. Il primo in ordine di sviluppo è il terzo capitolo di “Dune”, basato sui fatti del romanzo di Herbert “Dune Messiah”. Al momento l'autore è impegnato con la sceneggiatura. Al centro della storia Paul Atreides, diventato Imperatore della galassia





La stampa internazionale di settore, da Deadline a Variety, ha diffuso un elenco dei prossimi progetti presi in carico da Denis Villeneuve, autore sulla cresta dell'onda per il successo di Dune: Parte due, titolo che continua a dominare il box office a livello globale, per Legendary Productions.

L'autore canadese, che fin dall'uscita del primo Dune non ha mai nascosto di voler firmare una trilogia sci-fi sui romanzi capolavoro di Frank Herbert, ha ottenuto il via libera dalla casa di produzione per sviluppare il terzo capitolo di Dune basato sui fatti di Dune Messiah, romanzo del 1969. Al regista, al momento impegnato con la sceneggiatura, mancherebbe solo la conferma del coinvolgimento di Warner Bros. che, visti gli incassi del secondo film, potrebbe arrivare molto presto.

Dune 3: 12 anni dopo i fatti di Dune: Parte 2 Mentre era impegnato con la promozione di Dune: Parte due, Villeneuve ha risposto brevemente alle domande su un eventuale terzo capitolo di Dune, progetto che, a un certo punto, sembrava niente affatto intenzionato a realizzare.

Il regista canadese ha confermato a inizio anno di essere in una “fase embrionale” dello sviluppo della nuova sceneggiatura pur precisando che non è abituato a parlare troppo quando si trova in questa fase del progetto, per lui estremamente delicata.

Nonostante la reticenza dell'autore, siamo comunque in grado di mettere insieme le informazioni su Dune 3, film che riprenderà la storia vista fino a questo momento sul grande schermo dopo un salto temporale di dodici anni, periodo nel quale la galassia sarà devastata dalla sanguinosa guerra temuta da Paul Atreides nel secondo film.

La pellicola, che darà seguito alla storia del personaggio interpretato da Timothée Chalamet ormai diventato Imperatore dell'Imperium, concederà spazio, alla principessa Irulan, diventata moglie di Paul. La storia originale permetterà, dunque, a Villeneuve di lavorare di più con Florence Pugh, attrice che gode di grande considerazione da parte del regista.

Non è chiaro, invece, se Villeneuve riuscirà a coinvolgere ancora Anya Taylor-Joy dal momento che il suo personaggio, Alia, la sorella di Paul, a questo punto della storia, non è ancora abbastanza adulto da poter essere interpretato dall'attrice. leggi anche Dune - Parte Due, la recensione del film di Villeneuve

Paul Atreides, il leader “Messia” Per Villenuve Dune 3 rappresenterebbe una sfida, soprattutto sul fronte della trama. L'autore, che fino ad ora è rimasto abbastanza fedele alla narrazione del primo libro di Frank Herbert Dune (che racchiude gli avvenimenti sviluppati nei film Dune: Parte uno e Dune: Parte due), ha già precisato che, probabilmente, dovrà spingere sulle parti di Dune Messiah che parlano degli intrighi di palazzo legati al governo di Paul, diviso tra sua moglie che deve dargli un erede e la sua concubina Chani, personaggio interpretato da Zendaya.

Villeneuve ha sottolineato, al pari di molti fan dell'opera di Herbert, che il secondo romanzo della saga presenta molte parti strettamente politiche e altre più filosofiche che smorzano la componente action che è stata il valore aggiunto di Dune 2 al cinema.

Nel nuovo film troverebbe spazio un complotto ai danni di Paul che, secondo le intenzioni di Villeneuve perderebbe ogni sfumatura dell'eroe mostrando a tutti la sua vera natura di leader pericoloso, in accordo con la visione del creatore del personaggio. vedi anche Dune: Parte 2, il cast a confronto con quello del film di Lynch

Zimmer già al lavoro sulle musiche Se Villeneuve ha appena iniziato a concentrarsi su Dune 3, Hans Zimmer, il compositore premio Oscar che ha firmato le musiche dei primi due film, ha confessato di essere già al lavoro sulla colonna sonora della terza parte aggiungendo che il regista canadese, tempo fa, gli aveva consegnato il romanzo Dune Messiah facendogli capire che la loro collaborazione non era finita.

Come d'abitudine, il compositore si è messo a lavorare con anticipo alle musiche d'orchestra di un nuovo sequel che, immaginiamo, saranno maestose non meno di quelle realizzate in precedenza.