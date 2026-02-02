Odissea, le critiche di Elon Musk a Nolan su Lupita Nyong'o come Elena

L'imprenditore ha accusato il regista di aver "perso la sua integrità" per aver presumibilmente assegnato all'attrice il ruolo di Elena di Troia che, nel poema epico di Omero, presentava invece caratteristiche fisiche diverse

“Chris Nolan ha perso la sua integrità”. Il 1º febbraio, Elon Musk ha commentato così il post su X di un utente che aveva definito “un insulto” al poeta greco Omero, autore nel 700 a.c. del poema epico Odissea, la presunta decisione di Christopher Nolan, regista del film L’Odissea, di far interpretare all’attrice Lupita Nyong’o il personaggio di Elena di Troia, descritto nell’opera “dalla pelle chiara, bionda e “il viso che ha lanciato mille navi” perché era così bella che gli uomini hanno iniziato una guerra per lei”. Nella discussione ha fatto poi capolino il celebre imprenditore, che ha detto la sua sulla scelta del regista due volte premio Oscar. In ogni caso, al di là delle polemiche, il ruolo di Nyong’o nel film non è stato ancora confermato.

IL VIAGGIO DI ULISSE Il film L’Odissea di Christopher Nolan, atteso nelle sale il 17 luglio 2026, è il primo lungometraggio narrativo interamente girato con telecamere Imax. In precedenza, l’impresa sarebbe stata impossibile a causa dell’eccessivo rumore di tale tipologia di strumenti, che avrebbe impedito di girare le scene più tranquille. Ora, tuttavia, un nuovo involucro per la pellicola chiamato “blimp” è capace di ridurre significativamente il suono. “Il sistema dei dirigibili è una svolta”, aveva dichiarato nel novembre 2025 il regista a Empire Magazine. “Si può riprendere a pochi centimetri dal volto di un attore mentre sussurra e ottenere un suono utilizzabile. Questo apre le porte a momenti intimi di performance nel formato più bello del mondo”. L’adattamento del poema epico greco L’Odissea di Omero racconta il lungo e pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia del re di Itaca Ulisse (Matt Damon). Il cast include anche Tom Holland nei panni del figlio Telemaco, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Betnthal nel ruolo di Menelao, Corey Hawkins, Benny Safdie, Elliot Page e l’ultima aggiunta, l’artista 10 volte candidato ai Grammy Awards Travis Scott. Uno spot televisivo trasmesso durante la finale del campionato NFL AFC ha da poco svelato la presenza nella pellicola del rapper che, in piedi su un tavolo, richiamava l’attenzione di una stanza piena di soldati, compresi Telemaco e Menelao. “L’Odissea di Christopher Nolan è la migliore sceneggiatura che io abbia mai letto”, aveva dichiarato nel settembre 2025 l’attore Tom Holland all’Agence France-Press. “Sarà epico in un modo diverso”, aveva aggiunto Corey Hawkins in occasione del Toronto Film Festival. Approfondimento Odissea: il trailer del nuovo film epico di Christopher Nolan