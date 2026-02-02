Il diavolo veste Prada 2, il trailer del film

Vent'anni dopo l'uscita de Il diavolo veste Prada, Meryl Streep e Anne Hathaway tornano protagoniste del sequel in uscita al cinema il 1° maggio 2026. Nelle scorse ore, 20th Century Studios ha pubblicato un nuovo trailer, che ci regala qualche indizio in più sulla pellicola.

Il trailer

"Beh, guarda cosa ha tirato fuori T.J. Maxx...", dice Nigel, l'art director interpretao da Stanley Tucci, mentre Andy Sachs (Anne Hathaway) fa il suo trionfale ritorno alla rivista Runway. L'unico problema è che Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, non si ricorda nemmeno di lei. È "una delle Emily", suggerisce Nigel nel trailer de Il diavolo veste Prada 2.

Il primo trailer completo del sequel, che si apre con il brano di madonna Vogue, arriva dopo un teaser iniziale pubblicato lo scorso novembre. E se il teaser anticipava l'attesissima reunion tra le star Hathaway e Streep, ora scopriamo che Andy torna nella rivista diretta da Miranda in qualità di caporedattrice.

Cosa vedremo ne Il diavolo veste Prada 2

Il diavolo veste Prada 2 seguirà Meryl Streep nei panni della caporedattrice della rivista Runway, Miranda Priestly, alle prese con il declino del giornalismo cartaceo e decisa a trovare il suo posto in un settore in declino. Priestly si ritrova ad affrontare il personaggio di Emily Blunt, sua ex assistente, ora potente dirigente di un gruppo del lusso con finanziamenti pubblicitari di cui lei ha disperatamente bisogno.

L'originale Il diavolo veste Prada seguiva la laureata Andrea Sachs, interpretata da Hathaway, in cerca di un lavoro nel giornalismo a New York. Sachs inizia a lavorare come assistente junior per Priestly e finisce per lottare per conciliare la sua vita professionale e personale, mettendo a rischio le sue amicizie e il rapporto con il fidanzato. Enorme successo di critica e pubblico, il film incassò 326 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman riprenderanno i loro ruoli nel sequel, con Kenneth Branagh e Patrick Brammall che interpreteranno rispettivamente gli interessi amorosi di Streep e Hathaway. Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga e Pauline Chalamet si uniranno al cast, e saranno presenti anche le star di Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora, insieme al comico Caleb Hearon. Adrian Grenier, che ha interpretato Nate, il fidanzato di Sachs nell'originale, invece non tornerà.