Harry Potter, Hans Zimmer scriverà la colonna sonora della serie tv

Il compositore premio Oscar che ha lavorato a centinaia di progetti per il grande e il piccolo schermo si occuperà delle musiche originali dello show attualmente in fase di lavorazione

I canali ufficiali di Harry Potter, in concerto con quelli del collettivo di musicisti Bleeding Fingers hanno annunciato il coinvolgimento di Hans Zimmer nella serie Harry Potter, una produzione HBO entrata in fase di riprese nell'estate del 2025.

L'ingresso nel progetto di Zimmer, una leggenda vivente della produzione di musica originale per i film e per le serie televisive, premiato due volte con l'Oscar (l'ultimo nel 2022 per la colonna sonora di Dune), è stato accolto positivamente dai fan di Harry Potter, certi dell'aggiunta di ulteriore magia a una serie che è già attesissima.

Un lavoro che onorerà le musiche dei film Sarà Hans Zimmer, in concerto col collettivo di musicisti Bleeding Fingers, a comporre le musiche per la serie Harry Potter, un progetto che è stato ufficializzato a settembre 2024 e del quale si conoscono già molti dettagli, a partire dai volti dei protagonisti, già piccoli beniamini del pubblico.

Zimmer, già coinvolto in numerosi progetti per questa stagione, dalla colonna sonora de L'Odissea di Nolan, a quella della nuova stagione di Euphoria, ad aprile in esclusiva su Sky e Now (in collaborazione con Labrinth), a quella di Dune 3, al cinema a dicembre.

L'obiettivo è quello di restituire allo spettatore la magia delle avventure del maghetto più famoso dei libri e dello schermo, onorando il lavoro fatto per la saga di lungometraggi.

"L’eredità musicale di Harry Potter è un punto di riferimento per i compositori di tutto il mondo e siamo onorati di unirci a un team così notevole su un progetto di questa portata", hanno fatto sapere Zimmer, Kara Talve e Anže Rozman in una dichiarazione riportata anche da Deadline. I tre compositori proseguono: "La magia è tutto intorno a noi, spesso appena fuori portata, ma come nel mondo di Harry Potter, devi semplicemente cercarla. Con questa colonna sonora speriamo di avvicinare il pubblico, onorando quanto realizzato prima”. Leggi anche Daniel Radcliffe, una lettera all'attore della serie Harry Potter

Un progetto ambizioso di lunga durata Hans Zimmer e i suoi collaboratori ripartiranno dalle musiche della saga dei film di Harry Potter, realizzate da John Williams per i primi tre film, da Patrick Doyle, Nicholas Hooper e Alexandre Desplat, tutti lavori che hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi e il plauso del pubblico.

La serie Harry Potter è uno dei progetti più ambizioni del piccolo schermo delle ultime stagioni, uno show che vedrà nel cast numerosi esordienti, già destinati a diventare degli amatissimi giovani divi: Dominic McLaughlin (nei panni di Harry Potter), Alastair Stout (scelto come Ron Weasley) e Arabella Stanton (la nuova Hermione Granger), con Nick Frost (il nuovo Rubeus Hagrid).

Accanto a questi ci saranno anche star già amate dal pubblico, attori come Paapa Essiedu e Janet McTeer, tra i promi membri del cast resi noti dalla produzione.

Al momento si prevede un lavoro che impegnerà i realizzatori per lungo tempo.

Per ogni libro della saga di Harry Potter, sette romanzi in tutto, ci sarà una stagione del progetto televisivo la cui uscita è prevista al momento per il 2027. Leggi anche Harry Potter, Tom Turner sarà il narratore