Daniel Radcliffe ha scritto all'attore della serie Harry Potter

L'interprete del maghetto sul grande schermo ha scritto al giovane protagonista della serie HBO per augurargli una felice esperienza, ancora più divertente ed indimenticabile della sua

L'avventura di Harry Potter per i nuovi protagonisti della serie attesa su HBO per il 2027 è già iniziata, dal momento che il progetto è già molto atteso e discusso dal pubblico e il cast è al lavoro sul set nel Regno Unito, e Daniel Radcliffe, Harry Potter sul grande schermo, vuole assicurarsi che i giovani protagonisti se la stiano vivendo alla grande.

L'attore britannico ha raccontato a Good Morning America, dove è stato ospite di recente, di aver scritto una lettera a Dominic McLaughlin, il giovane attore che sarà il maghetto nello show.

Radcliffe è apparso davvero entusiasta del progetto ed ha augurato al suo successore sullo schermo di divertirsi come ha fatto lui, se non di più.

Radcliffe al giovane Harry della tv: "Spero che ti divertirai tantissimo" Manca ancora molto al debutto della serie Harry Potter ed anche Daniel Radcliffe sembra non stare più nella pelle all'idea di rivedere le avventure del piccolo Harry e dei suoi amici in una nuova versione.

L'attore, che lo scorso luglio ha compiuto trentasei anni, si è rivolto direttamente all'undicenne britannico scelto per il ruolo da protagonista nello show.

"Spero che tu ti diverta tantissimo, anche più di me. Io mi sono divertito tantissimo, ma spero che tu ti diverta ancora di più", gli ha scritto in una lettera che deve aver lasciato la giovane star più che sorpresa.

Radcliffe si è espresso con tenerezza in studio parlando delle sue impressioni quando ha visto le foto del cast della serie.

La star britannica è tornata indietro agli anni in cui aveva la stessa età degli attori dello show e gli è sembrato improvvisamente incredibile di aver fatto quel lavoro quando era poco più che un bambino.

"Li guardo e penso che vorrei abbracciarli. Sembrano così piccoli. È assurdo rendersi conto che anche io facevo tutto questo alla loro età", ha detto Radcliffe. Leggi anche Harry Potter, in costruzione nello Studio scuola per attori bambini

Radcliffe e McLaughlin sul set alla stessa età Daniel Radcliffe si è dimostrato molto premuroso nei confronti dei giovani attori della serie Harry Potter davanti ai quali si sta spalancando un universo meraviglioso e una carriera potenzialmente ricca di successi.

L'attore britannico, che ha avuto il suo primo figlio nel 2023, è rimasto particolarmente colpito dal cast di attori scelto per lo show ed ha notato che quando lui ha iniziato la saga dei film, con Harry Potter e la pietra filosofale, aveva la stessa età degli attori ora coinvolti nella serie.

L'impazienza per il debutto della prima stagione non corrisponde, tuttavia, alla possibilità di essere coinvolto in maniera diretta nel progetto da parte dell'attore, un'operazione che darebbe più forza all'eredità di Harry Potter sullo schermo ma che Radcliffe ha già discusso tempo fa.

L'attore immagina che i realizzatori abbiano voluto dare un taglio netto tra la saga al cinema e lo show e a lui va bene così.

Quanto alla lettera scritta al giovane collega, l'attore ha rivelato in tv di aver poi ricevuto una risposta, "un messaggio molto dolce" sul cui contenuto non ha detto di più.