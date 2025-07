Harry Potter, in costruzione nello Studio la scuola per attori bambini

Gli Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito, dove lunedì 14 luglio sono iniziate le riprese della serie tv reboot di Harry Potter targata HBO, che dovrebbero proseguire fino alla primavera 2026, stanno costruendo una scuola temporanea per consentire ai giovani attori di continuare gli studi durante la produzione. Come riporta la BBC, il Three Rivers District Council sta autorizzando lo studio a “utilizzare una serie di edifici mobili come struttura scolastica per il prossimo decennio. Le aule proposte sono state progettate per ospitare fino a 600 studenti durante i periodi di punta, quando vengono girate scene di massa, ma in genere ne ospiteranno circa 150. Saranno operative nei giorni feriali dalle ore 05:30 alle ore 20:30, in modo che i giovani attori possano dedicarsi allo studio tra riprese notturne, riprese aggiuntive e riprese in esterni”. Nonostante i documenti relativi alla pianificazione non citino espressamente la serie tv Harry Potter, fanno comunque riferimento all’uso delle scuole per una “nuova importante serie TV che avrà sede presso lo studio per i prossimi 8-10 anni”. Come specifica la BBC, “l’infrastruttura scolastica rimarrà in funzione per un periodo massimo di 10 anni”.