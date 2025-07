Harry Potter, Nick Frost nei panni di Hagrid in una foto dal set

L’inconfondibile barba scura, il cappotto verde di pelle e lo sguardo bonario. HBO Max ha pubblicato su Instagram la prima immagine ufficiale di Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid, il guardacaccia della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, che è stata scattata sul set della nuova serie tv Harry Potter. Il giorno precedente la piattaforma di streaming aveva condiviso anche la foto di Dominic McLaughlin, che occhiali tondi e ciak in mano sorrideva come nuovo Harry Potter. L’attore e comico britannico Nick Frost raccoglie l’eredità del defunto Robbie Coltrane, che negli otto film della saga cinematografica dedicata al celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling aveva interpretato proprio il gigantesco (per dimensioni e per cuore) Hagrid. Celebre per le sue interpretazioni nei film L’alba dei morti dementi (2004) e Hot Fuzz (2007), Frost aveva raccontato in un’intervista a Variety di essere “molto consapevole di ciò che è venuto prima”. Per lui, Robbie Coltrane aveva fatto “un lavoro straordinario”, ma ora lui non ha intenzione di copiarlo. “Cercherò di provare e di fare qualcosa, non “di diverso”. Penso che si debba essere rispettosi dell’argomento, ma in questo, c’è spazio per i dettagli”, ha spiegato. “Ho sempre letto Hagrid come un bambino adorabile, smarrito, violento, divertente e affettuoso. Credo che la bellezza di poter interpretare un libro ogni stagione mi permetta di esplorare questi aspetti molto di più, e non vedo l’ora”. Le riprese della prima stagione su un totale di sette, appunto una per ciascun romanzo della saga letteraria, sono iniziate lunedì 14 luglio ai Warner Bros. Studios Leavesden nel Regno Unito e dovrebbero terminare nella primavera del 2026. La serie, guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (His Dark Materials – Queste oscure materie e Killing Eve) e diretta dal regista Mark Mylod (Succession) - che sono anche produttori esecutivi insieme all’autrice J.K. Rowling, a Neil Blair, a Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV e a David Heyman di Heyday Films - debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max. Lo show è prodotto da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e con Warner Bros. Television.