Emma Watson, patente sospesa e multa per eccesso di velocità

Emma Watson, nota per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è stata sanzionata per eccesso di velocità nel Regno Unito. L’attrice è stata sorpresa a guidare a 38 miglia orarie (circa 61 km/h) in una zona con limite di 30 miglia (48 km/h), nei pressi di Oxford. L’infrazione, avvenuta circa un anno fa, ha comportato la perdita degli ultimi punti sulla patente. Il tribunale ha disposto la sospensione della patente per sei mesi e una multa di 1.044 sterline (circa 1.200 euro). Watson non era presente in aula: è stata rappresentata dal suo legale, Mark Haslam, che ha confermato la sua identità e solvibilità.