Harry Potter, Tom Turner sarà il narratore della serie tv

La serie tv reboot di Harry Potter, che debutterà con la prima di sette stagioni nel 2027 su HBO, potrebbe avere un narratore, l’attore britannico Tom Turner. La notizia, che secondo Collider proviene da fonti attendibili, ma che non ha ancora ricevuto conferma ufficiale, traccerebbe un confine significativo rispetto agli otto film della saga tratti dai romanzi di J.K. Rowling e ambientati nel mondo magico. L’eventualità di una voce che accompagni le vicende di Harry Potter (Dominic McLaughlin), Hermione Granger (Arabella Stanton) e Ron Weasley (Alastair Stour), però, ha sollevato un polverone sul web, soprattutto perché i fan si domandano quale sarà ora il tono della serie tv. Un narratore, infatti, potrebbe sviluppare il racconto come un semplice “adattamento basato su un libro”. I primi capitoli di Harry Potter e la Pietra Filosofale, nonché i successivi libri Harry Potter e la Camera dei Segreti e Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, sono infatti ricchi di narrazioni in terza persona, seppur legati alla prospettiva del maghetto protagonista. A partire dal quarto e quinto capitolo, rispettivamente Harry Potter e Il Calice di Fuoco e Harry Potter e l’Ordine della Fenice, invece, l’interiorità dei personaggi occupa uno spazio maggiore. Dall’altro lato, però, la voce narrante potrebbe collegare tra loro salti temporali e raccontare episodi secondari, come l’assurda giornata di Vernon Dursley prima dell’arrivo delle lettere di convocazione di Harry alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, senza però interrompere la trama.