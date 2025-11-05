Harry Potter, Tom Turner sarà il narratore della serie tv

Harry Potter, annunciato l'ingresso nel cast di Tom Turner: sarà il narratoreSerie TV
La notizia, che non ha ancora ricevuto conferma ufficiale, ha già sollevato un polverone su web tra i fan della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling
La serie tv reboot di Harry Potter, che debutterà con la prima di sette stagioni nel 2027 su HBO, potrebbe avere un narratore, l’attore britannico Tom Turner. La notizia, che secondo Collider proviene da fonti attendibili, ma che non ha ancora ricevuto conferma ufficiale, traccerebbe un confine significativo rispetto agli otto film della saga tratti dai romanzi di J.K. Rowling e ambientati nel mondo magico. L’eventualità di una voce che accompagni le vicende di Harry Potter (Dominic McLaughlin), Hermione Granger (Arabella Stanton) e Ron Weasley (Alastair Stour), però, ha sollevato un polverone sul web, soprattutto perché i fan si domandano quale sarà ora il tono della serie tv. Un narratore, infatti, potrebbe sviluppare il racconto come un semplice “adattamento basato su un libro”. I primi capitoli di Harry Potter e la Pietra Filosofale, nonché i successivi libri Harry Potter e la Camera dei Segreti e Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, sono infatti ricchi di narrazioni in terza persona, seppur legati alla prospettiva del maghetto protagonista. A partire dal quarto e quinto capitolo, rispettivamente Harry Potter e Il Calice di Fuoco e Harry Potter e l’Ordine della Fenice, invece, l’interiorità dei personaggi occupa uno spazio maggiore. Dall’altro lato, però, la voce narrante potrebbe collegare tra loro salti temporali e raccontare episodi secondari, come l’assurda giornata di Vernon Dursley prima dell’arrivo delle lettere di convocazione di Harry alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, senza però interrompere la trama.
I RUMOURS SU LADY VOLDEMORT
Tra i rumours più recenti sulla serie tv reboot di Harry Potter c’è anche la possibile novità che potrebbe riguardare il villain Lord Voldemort, che nella saga cinematografica aveva il volto dell’attore Ralph Fiennes. “Per la serie di Harry Potter, stanno facendo audizioni sia per uomini che per donne per Voldemort, quindi è possibile che vedremo una Voldemort donna nella serie”, ha ipotizzato lo scooper Daniel Ritchtman. Nei romanzi di J.K. Rowling, il mago oscuro Lord Voldemort, nato con il nome di Tom Marvolo Riddle, ambisce all’immortalità, alla supremazia purosangue e al dominio sul mondo magico. Cresciuto in un orfanotrofio Babbano, eccelle nei corsi della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts dove, però, devia verso le Arti Oscure. Dopo aver diviso la sua anima e aver creato gli Horcrux, guida i Mangiamorte in un regno di terrore finché il suo tentativo di uccidere il piccolo Harry Potter gli si ritorce contro a causa di un incantesimo protettivo. Molti anni dopo torna alla ricerca del potere e si scontra proprio con il giovane mago, conosciuto da tutti come il “Prescelto”. La sua incapacità di comprendere la forza dell’amore, però, ne provoca la caduta. L’attore Cillian Murphy, che avrebbe potuto interpretare Lord Voldemort nella serie tv, ha già negato la sua partecipazione al progetto: “No, i miei figli me lo mostrano ogni tanto, ma no, non ne so nulla”, ha detto di recente. “Voglio dire, inoltre, è davvero difficile seguire le orme di Ralph Fiennes. Quest’uomo è una vera leggenda della recitazione. Quindi, buona fortuna a chiunque prenderà il suo posto”.
