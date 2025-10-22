Harry Potter, la foto della reunion dei fratelli Weasley

I gemelli Fred e George Weasley e la loro sorella minore Ginny Weasley sorridono al tavolo di un ristorante che si affaccia sulle luci notturne di una città. “Cena di famiglia a Baltimora”, ha scritto nella didascalia della foto pubblicata domenica 19 ottobre su Instagram l’attore Oliver Phelps , che dal 2001 al 2011 ha interpretato lo scherzoso George nella saga cinematografica di Harry Potter . Insieme al gemello James e all’attrice Bonnie Wright , infatti, ha vissuto una serata all’insegna di una reunion in piena regola dei fratelli Weasley , membri della famiglia più cara al giovane maghetto protagonista. Per l’occasione mancavano invece i genitori Arthur (Mark Williams) e Molly (Julie Walters) e gli altri fratelli Charlie (Alex Crockford), Bill (Domhnall Gleeson), Ron ( Rupert Grint ) e Percy (Chris Rankin). James e Wright hanno ripubblicato nelle rispettive Instagram Stories lo scatto, che hanno accompagnato alla canzone Hello degli Oasis. L’attrice ha anche commentato con tre cuori arancioni, mentre i fan sono andati subito in visibilio. “Una reunion della quale avevamo tutti bisogno”, ha scritto un utente. “La migliore cena in famiglia tutti insieme!”, ha ribadito un altro. “I Weasley”, ha concluso un terzo, che ha aggiunto anche un’eloquente sfilza di cuori rossi che testimoniano il grande affetto che i personaggi e i loro interpreti hanno suscitato negli anni negli affezionati spettatori.

IL LEGAME CON IL MAGHETTO

Nella serie tv HBO Harry Potter, che debutterà nel 2027, la famiglia Weasley schiererà Alastair Stout nel ruolo di Ron, Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny, Tristan e Gabriel Harland nel ruolo di Fred e George, Ruari Spooner nel ruolo di Percy e Katherine Parkinson nel ruolo di Molly. Al momento non sono ancora stati assegnati i ruoli di Bill, di Arthur e di Charlie, che avrà un peso maggiore rispetto alla sua versione cinematografica. Nel frattempo, gli originali gemelli Oliver e James Phelps hanno mantenuto uno stretto legame con la saga, dal momento che conducono una serie culinaria intitolata Harry Potter: Wizards of Baking, che tornerà presto con la seconda stagione. Nella prima stagione dello show, la stessa Bonnie Wright aveva partecipato come giudice ospite. L’ultima reunion della famiglia Weasley risaliva all’evento per i fan MegaCon 2025 a Orlando lo scorso febbraio. L’attrice aveva raccontato di aver fatto firmare a tutti i protagonisti di ogni film i libri di Harry Potter di J.K. Rowling, in particolare a partire dal terzo volume Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004. “Un po’ come l’annuario scolastico. Ho quasi tutti i libri firmati da tutti. Sono a casa dei miei genitori”, aveva detto. Wright, che ora ha 34 anni ed è mamma di Elio, 2 anni, aveva anche espresso ammirazione per i suoi genitori sullo schermo, Molly e Arthur. “Amo tutto ciò che rappresentano, nel senso che sono semplicemente sé stessi, sinceramente. Non gli importa davvero che la gente li giudichi. E penso che a Harry diano un amore incondizionato che non ha mai avuto prima”, aveva riflettuto. “E adoro anche il rapporto che hanno, Molly e Arthur Weasley sembrano una coppia così dolce e affettuosa. Sanno cosa succede. Hanno capito tutto”.