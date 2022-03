Bonnie Wright, Ginny Weasley in Harry Potter, ha sposato Andrew Lococo

Bonnie Wright, la carriera

Bonnie Wright ha iniziato a lavorare come attrice da bambina. Partecipò all'audizione per il personaggio di Ginny Weasley perché suo fratello Lewis le disse che gliela ricordava. Oltre ai film di Harry Potter, l'attrice nel 2004 ha girato la pellicola Agatha Christie: A Life in Pictures. Nel 2012 è apparsa nella produzione americana After the Dark, dove interpreta Georgina, una studentessa. Wright lavora anche come modella. È stata nominata vincitrice del Most Edgy Look Award all'edizione 2011 di Rodial Beautiful Awards. Ha realizzato vari servizi fotografici apparsi, tra gli altri, su Grazia, Entertainment Weekly, The Daily Mail You Magazine, InStyle Magazine, Vanity Fair e ASOS Magazine.