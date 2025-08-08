Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ed Sheeran, è uscito il singolo A Little More. Nel video Rupert Grint, Ron di Harry Potter

Musica
Foto tratta dal profilo YouTube di Ed Sheeran

Il brano anticipa l’album Play, in uscita il 12 settembre. Il videoclip segna la seconda collaborazione tra la popstar e l’attore: quattordici anni fa, Grint aveva interpretato lo stalker di Sheeran per la canzone Lego House

Oggi, venerdì 8 agosto, Ed Sheeran ha pubblicato il singolo A Little More, che anticipa l’album Play in uscita il 12 settembre. Il videoclip del brano, approdato in rete già giovedì 7 agosto, ha come protagonista un volto che non passa inosservato: Rupert Grint, l’attore che ha interpretato il buono e goffo Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter. Si tratta della seconda collaborazione tra la popstar e l’artista. Quattordici anni fa, infatti, Grint aveva interpretato lo stalker di Sheeran in un altro videoclip del cantautore, quello della canzone Lego House. All’epoca, l’attore si era intrufolato sul palco durante uno spettacolo, era salito sul bus di Sheeran e aveva persino masticato il suo chewing gum. Nel video di A Little More, diretto da Emil Nava, Grint esce invece di prigione dopo aver scontato una condanna per stalking e, dopo aver fatto ritorno nella sua casa, trova la sua stanza ancora tappezzata di poster e di gadget di Sheeran. Per lui inizia un percorso nelle riunioni degli “Stalker Anonimi”, nel tentativo di tornare alla normalità. Quando nota una ragazza (Nathalie Emmanuel) che si allena in palestra, si innamora e intraprende una convivenza con lei, tutto sembra volgere per il meglio e l’ossessione per la popstar sembra ormai solo un lontano ricordo. Nonostante tutto, però, Grint non può fare a meno di scorgere il volto di Sheeran ovunque, anche nei volti dei membri del suo gruppo di supporto. Persino nelle scene finali, quando percorre la navata del matrimonio con la sua compagna, vede il volto di Sheeran su tutti gli ospiti in chiesa e su quello della sposa, una volta sollevato il velo. Inevitabile la conclusione al ricevimento nuziale, dove Sheeran indossa l’abito da sposa e balla un romantico valzer con Grint. “Quattordici anni dopo, io e Rupert Grint ci siamo riuniti”, aveva scritto Sheeran qualche giorno fa su Instagram. “Ho avuto un’idea folle dopo aver scritto la canzone, e fortunatamente Rupert era d’accordo. È un video assolutamente folle per una canzone molto allegra, divertente, ma arrabbiata. Penso che questa sarà la canzone preferita di molte persone nell’album Play”. Per l’occasione, il cantautore ha anche aggiornato la sua pagina Spotify con una foto dello “stalker” Grint.

LA TRACKLIST DI PLAY

Ecco la tracklist dell'album Play:
 

1. Opening

2. Sapphire

3. Azizam

4. Old Phone

5. Symmetry

6. Camera

7. In Other Words

8. A Little More

9. Slowly

10. Don’t Look Down

11. The Vow

12. For Always

13. Heaven

Approfondimento

Concerto di Ed Sheeran provoca piccola scossa sismica in Norvegia

TUTTI I SUCCESSI DI ED SHEERAN

Ed Sheeran, uno degli artisti di maggiore successo al mondo nel 21esimo secolo, aveva debuttato sulla scena musicale del Regno Unito nel 2011 con l’album +. In seguito aveva pubblicato anche x, ÷, No. 6 Collaborations Project, =, - e Autumn Variations.  Ora, dopo aver concluso la serie di album Mathematics, nel nuovo disco Play il cantautore intende esplorare territori musicali inediti, tra collaborazioni con musicisti e produttori di tutto il mondo e suoni pop, ma non solo. L’album, infatti, si ispira da un lato alle culture musicali indiana e persiana e, dall’altro, alla tradizione folk irlandese. Finora, l’artista ha già anticipato la raccolta con i singoli Azizam, Old Phone e Sapphire. Sheeran ha collezionato numerosi riconoscimenti. Solo in Italia, ha ottenuto un disco di diamante per la hit Shape of You, 76 platini e 18 ori e vanta un record di presenze nelle classifiche Top 10.

Approfondimento

Ed Sheeran e Olivia Rodrigo, duetto a sorpresa a Londra
FOTOGALLERY

©Getty

1/26
Musica

MTV Video Music Awards 2025, tutte le nomination. FOTO

In testa (per la terza volta nella storia dei VMAs) c’è Lady Gaga, in lizza per 12 statuette, seguita da Bruno Mars con 11 e Kendrick Lamar con 10. Seguono ancora Rosé e Sabrina Carpenter con 8 nomination, Ariana Grande e The Weeknd con 7, Billie Eilish con 6, Charli xcx con 5 e Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae con 4. La cerimonia di premiazione si svolgerà l’8 settembre all’UBS Arena di Elmont, a New York

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Lizzo contro la pubblicità “razzista” di Sydney Sweeney

Spettacolo

Lizzo risponde con ironia alla pubblicità controversa di American Eagle con Sydney Sweeney. Una...

Ed Sheeran, è uscito il singolo A Little More. Nel video Rupert Grint

Musica

Il brano anticipa l’album Play, in uscita il 12 settembre. Il videoclip segna la seconda...

Lazza infiamma Lecce: la possibile scaletta del live

Musica

Lazza arriva all’Oversound Music Festival di Lecce l’8 agosto portando l’energia del suo Locura...

Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

TV Show sky uno

Le lunghe attese durante le selezioni sono un’occasione troppo ghiotta, ed ecco le performance...

Rita Ora, tutta la luce di “Joy” per Love Is Blind UK

Musica

Il nuovo singolo di Rita Ora, scritto per la seconda stagione di Love Is Blind UK, è un inno alla...

Spettacolo: Per te