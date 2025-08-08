Ed Sheeran, è uscito il singolo A Little More. Nel video Rupert Grint

Oggi, venerdì 8 agosto, Ed Sheeran ha pubblicato il singolo A Little More, che anticipa l’album Play in uscita il 12 settembre. Il videoclip del brano, approdato in rete già giovedì 7 agosto, ha come protagonista un volto che non passa inosservato: Rupert Grint, l’attore che ha interpretato il buono e goffo Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter. Si tratta della seconda collaborazione tra la popstar e l’artista. Quattordici anni fa, infatti, Grint aveva interpretato lo stalker di Sheeran in un altro videoclip del cantautore, quello della canzone Lego House. All’epoca, l’attore si era intrufolato sul palco durante uno spettacolo, era salito sul bus di Sheeran e aveva persino masticato il suo chewing gum. Nel video di A Little More, diretto da Emil Nava, Grint esce invece di prigione dopo aver scontato una condanna per stalking e, dopo aver fatto ritorno nella sua casa, trova la sua stanza ancora tappezzata di poster e di gadget di Sheeran. Per lui inizia un percorso nelle riunioni degli “Stalker Anonimi”, nel tentativo di tornare alla normalità. Quando nota una ragazza (Nathalie Emmanuel) che si allena in palestra, si innamora e intraprende una convivenza con lei, tutto sembra volgere per il meglio e l’ossessione per la popstar sembra ormai solo un lontano ricordo. Nonostante tutto, però, Grint non può fare a meno di scorgere il volto di Sheeran ovunque, anche nei volti dei membri del suo gruppo di supporto. Persino nelle scene finali, quando percorre la navata del matrimonio con la sua compagna, vede il volto di Sheeran su tutti gli ospiti in chiesa e su quello della sposa, una volta sollevato il velo. Inevitabile la conclusione al ricevimento nuziale, dove Sheeran indossa l’abito da sposa e balla un romantico valzer con Grint. “Quattordici anni dopo, io e Rupert Grint ci siamo riuniti”, aveva scritto Sheeran qualche giorno fa su Instagram. “Ho avuto un’idea folle dopo aver scritto la canzone, e fortunatamente Rupert era d’accordo. È un video assolutamente folle per una canzone molto allegra, divertente, ma arrabbiata. Penso che questa sarà la canzone preferita di molte persone nell’album Play”. Per l’occasione, il cantautore ha anche aggiornato la sua pagina Spotify con una foto dello “stalker” Grint.