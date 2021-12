La reunion del cast di Harry Potter dopo 20 anni: la prima foto

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint tornano nella sala di Grifondoro a distanza di due decenni dall'inizio sul grande schermo della celebre saga cinematografica Condividi

I fan di “Harry Potter”, da mesi in fermento per l'anniversario che celebra venti anni dall'uscita del primo film del franchise, possono seriamente cominciare a festeggiare. Con la pubblicazione della prima foto che mostra i tre protagonisti di nuovo insieme, dopo oltre un decennio, negli stessi luoghi che hanno visto nascere la magia di una delle saghe più amate del grande schermo, il conto alla rovescia per il grande evento del 1° gennaio può partire sul serio. Il primo giorno dell'anno arriverà in tv “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, l'imperdibile speciale andrà in onda su Hbo Max e in contemporanea nel nostro Paese, a mezzanotte, su Sky e Now.



Harry, Hermione e Ron, la foto della reunion approfondimento Harry Potter 20°anniversario, la reunion e il quiz show su Sky e Now Entra finalmente nel vivo il grande evento contrassegnato dall'hashtag #20YearsofMovieMagic che riunisce gli appassionati della saga dei film del maghetto ideato da J. K. Rowling. L'entusiasmo scatenato dalla pubblicazione online della prima foto coi tre personaggi principali esprime l'attesa che accomuna i fan, piccoli e grandi, in queste settimane speciali che segnano il ventennale dell'uscita al cinema di “Harry Potter e la pietra filosofale”, l'inizio di un'avventura articolata al cinema in ben sette film (con l'ultimo diviso in due parti). Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, interpreti rispettivamente degli amati Harry, Hermione e Ron, ormai adulti e attori navigati, siedono con disinvoltura in quella che gli spettatori riconosceranno come la sala comune di Grifondoro, set che hanno occupato quando erano ancora bambini, fin dai primi anni del Duemila. Le tre star hollywoodiane si confronteranno sulla saga che ha dato loro fama e successo ma non saranno i soli a tornare alla scuola di magia. Con loro, nello speciale anche altri membri del cast: da Helena Bonham Carter a Ralph Fiennes, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps e Oliver Phelps e molti, molti altri.

Il rewatch di “Harry Potter” approfondimento Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, trailer con Helen Mirren I giorni che separano il pubblico dall'appuntamento speciale d'inizio anno sono, dunque, perfetti per un rewatch dei titoli usciti al cinema. I più fortunati potranno approfittare per rivedere sul grande schermo il primo, famosissimo, capitolo della saga, “Harry Potter e la pietra filosofale” di Chris Columbus proprio in questi giorni: il titolo è, infatti, tornato eccezionalmente in sala dal 9 al 12 dicembre, in onore del debutto del film avvenuto il 6 dicembre 2001. Gli altri sette titoli, da “Harry Potter e la camera dei segreti” del 2002, alla seconda parte di “Harry Potter e i doni della morte” uscito nel 2011, sono invece disponibili questo mese per una maratona nel catalogo Amazon Prime Video e visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.