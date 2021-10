Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, trailer con Helen Mirren

Mirren, splendida padrona di casa

Le immagini del trailer pubblicate in rete da Wizarding World, circa un minuto di anteprima del quiz show più atteso di sempre dai fan di Harry Potter, mostrano Helen Mirren in una inedita versione di padrona di casa. L'attrice settantaseienne sembra essersi davvero divertita nel ruolo di presentatrice, completamente a suo agio nell'universo magico del maghetto di Hogwarts. La sua eleganza, la sua naturale grazia e il suo piglio british non potevano essere che valori aggiunti all'interno dello show che celebra l'entusiasmo dei fan più accaniti della saga iniziata sul grande schermo venti anni fa, nell'inverno del 2001. “Sapevo che un giorno avrei ottenuto un ruolo in Harry Potter”, ha commentato l'attrice all'annuncio della sua presenza nel progetto. “Questa saga ha portato incanto e meraviglia a tanti di noi, e sarà un vero piacere riaccendere quella magia”.

Il quiz “Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses” sarà un evento speciale per celebrare l'anniversario dell'uscita della trasposizione cinematografica del primo dei sette romanzi che compongono la popolare saga letteraria nata dalla penna di J.K. Rowling e si inserisce all'interno di una celebrazione più ampia che comprende anche la messa in onda di una retrospettiva dei titoli trasmessi in cinque serate. Il quiz show sarà, invece, distribuito in quattro episodi, trasmessi sia su Cartoon Network che su TBS, a partire dal 28 novembre, successivamente disponibili su HBO Max.