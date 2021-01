Media USA: una serie TV per far "ripartire" Harry Potter?

approfondimento

A quanto risulta dalle prime indiscrezioni sarà una serie live-action (dunque con attori in carne e ossa), esattamente come la fortunatissima versione cinematografica che ci ha fatto compagnia dal 2001 al 2011, incassando circa 7 miliardi di dollari in tutto il mondo: si capisce dunque l'interesse della Warner Bros (che detiene i diritti commerciali dell'opera) nel far fruttare ancora un marchio di tale successo, naturalmente col beneplacito dell'autrice J.K. Rowling che ha diritto di veto su qualsiasi operazione relativa al maghetto di Hogwarts. Siamo ancora a livello di incontri “esplorativi”, non esiste ancora nessuna data di inizio riprese né tantomeno un cast già selezionato e nemmeno un autore a cui affidare la scrittura della serie, tanto da far dichiarare a Warner e HBO che “non c'è alcuna serie su Harry Potter in via di sviluppo”; ma le trattative sembrerebbero già partite, in un momento in cui le grandi major tendono sempre più a privilegiare i prodotti adatti per lo streaming home rispetto a quelli per il grande schermo.