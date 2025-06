Ed Sheeran e Olivia Rodrigo, duetto a sorpresa a Londra

Ed Sheeran ha parlato dell’esibizione sulle note della canzone The A Team in un post condiviso sul profilo Instagram: “Quest’anno compie quindici anni e ricordo di averla suonata in stanze vuote nel 2010, quindi poterla ancora suonare a nuovi fan con una delle stelle più brillanti della nuova generazione è un onore e un privilegio”

Olivia Rodrigo ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione a sorpresa in compagnia di Ed Sheeran. Il duetto, sulle note del brano The A Team, è avvenuto durante il concerto londinese della cantautrice statunitense. In seguito alla performance, la voce di Castle on the Hill ha rivelato: “Sono fan di Olivia da quando Drivers License mi ha fatto impazzire all'inizio del 2021”.

ed sheeran sull’esibizione con olivia rodrigo: “un onore e un privilegio” Grande sorpresa per il pubblico del concerto londinese di Olivia Rodrigo. Venerdì 27 giugno l’artista ha proposto un duetto con Ed Sheeran sulle note del suo singolo di debutto. Il cantautore (FOTO) ha successivamente condiviso un filmato dell’esibizione sul profilo Instagram che conta più di quarantanove milioni di follower. La voce di Bad Habits ha raccontato: “Sono fan di Olivia da quando Drivers License mi ha fatto impazzire all'inizio del 2021. Per me entrambi gli album non hanno canzoni da saltare, sono un vero fan. Ci siamo incontrati per la prima volta nel 2022 al Rock and Roll Hall of Fame, eravamo seduti uno accanto all’altra con sua mamma e mio papà e da quel momento siamo rimasti in contatto”. Il cantautore ha proseguito: “Volevo andare a vedere il concerto comunque, ma lei mi ha contattato e mi ha chiesto di cantare The A Team con lei, il che è stato fantastico”. Infine, Ed Sheeran ha concluso: “Quest’anno quella canzone compie quindici anni e ricordo di averla suonata in stanze vuote nel 2010, quindi poterla ancora suonare a nuovi fan con una delle stelle più brillanti della nuova generazione è un onore e un privilegio” Approfondimento Concerto da 79 mila spettatori, il magico sabato romano di Ed Sheeran

Martedì 15 luglio Olivia Rodrigo si esibirà all’Ippodromo Snai San Siro per il penultimo appuntamento inserito nel ricco cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola 2025. Nel maggio del 2021 la cantante ha pubblicato l’album Sour raggiungendo il gradino più alto del podio della classifica US Billboard 200. All’interno del disco anche i singoli Deja Vu, Good 4 U e Traitor. Spazio anche a tre statuette alla 64esima edizione dei Grammy Awards: Best Pop Solo Performance per Drivers License, Best Pop Vocal Album per il disco e Best New Artist. Nel settembre del 2023 Olivia Rodrigo (FOTO) ha pubblicato il suo secondo album Guts ottenendo nuovamente un responso positivo da parte del pubblico e della critica. Approfondimento Ed Sheeran, è uscito il video del nuovo singolo Sapphire