Harry Potter, la famiglia Weasley arriva a King's Cross. VIDEO

In un nuovo video dal set della serie tv Harry Potter , la famiglia Weasley arriva a King’s Cross , la stazione di Londra dove si trova il magico binario 9¾. Nel filmato pubblicato sui social di Portus, i maghi dai capelli rossi Ron (Alistair Stout) , Ginny (Gracie Cochrane) e i gemelli Fred e George (Tristan e Gabriel Garland), insieme a mamma Molly (Katherine Parkinson), approdano in uno dei luoghi più celebri della saga creata dalla penna di J.K. Rowling , scortati da bodyguard tra ombrelli e transenne e sotto gli occhi dei curiosi. Presto, i giovani alunni della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts partiranno a bordo dell’Hogwarts Express per raggiungere i dormitori di Grinfondoro e iniziare un nuovo anno scolastico nell’istituto diretto dal più grande mago di tutti i tempi, Albus Silente ( John Lithgow ). Per l’occasione, Ron Weasley, il migliore amico di Harry Potter (Dominic McLaughlin) e di Hermione Granger (Arabella Stanton), indossava una camicia a scacchi e una maglietta della sua squadra di Quidditch preferita, i Cannoni di Chudley.

GLI ALTRI SGUARDI AL SET, DA DIAGON ALLEY ALLO ZOO DI LONDRA

Nelle scorse settimane la serie tv HBO Harry Potter, che debutterà con gli otto episodi della prima di sette stagioni nel 2027, aveva iniziato le riprese nella città di Londra. Il maghetto protagonista era già stato avvistato non solo per le strade della città in compagnia dell’amico guardiacaccia Rubeus Hagrid (Nick Frost) e in direzione di Diagon Alley, ma anche allo zoo di Londra con la sua spietata famiglia adottiva, i Dursley (con Daniel Rigby nei panni di zio Vernon, Bel Powley nei panni di zia Petunia e Amos Kitson nei panni del cugino Dudley), e con Piers Polkiss, un amico di Dudley. Come riporta Collider, inoltre, HBO ha confermato che Charlie Weasley, personaggio poco presente nell’adattamento cinematografico dei romanzi, ma che ha comunque un ruolo importante nei libri, sarà invece incluso nella serie. Charlie compare infatti per la prima volta nel primo capitolo, Harry Potter e la pietra filosofale, quando Ron spiega a Harry che trascorrerà le vacanze di Natale a Hogwarts mentre i genitori andranno a trovare il fratello maggiore in Romania. In Harry Potter e il Calice di Fuoco, poi, il giovane Weasley sarà supervisore dei draghi all’interno del Torneo Tremaghi, dove si congratulerà poi con Harry per l’astuta gestione dell’incontro con il temibile Ungaro Spinato. In Harry Potter e l’Ordine della Fenice, invece, Charlie sarà ufficialmente un membro dell’associazione che contrasta Voldemort, e infine in Harry Potter e i Doni della Morte apporterà alla Battaglia di Hogwarts rinforzi essenziali per cambiare l’esito della lotta contro le forze oscure. Non mancheranno neppure altri amatissimi personaggi della saga, come la professoressa Minerva McGrannitt (Janet McTeer), il professore di Pozioni Severus Piton (Paapu Essiedu), il nemico Serpeverde Draco Malfoy (Lox Pratt), il suo crudele padre Lucius Malfoy (Johnny Flynn), il timido e pasticcione Neville Paciock (Rory Wilmot), il ministro della Magia Cornelius Caramell (Bertie Carvel) e il venditore di bacchette Garrick Olivander (Anton Lesser). L’attore che interpreterà Colui Che Non Deve Essere Nominato, poi, sarebbe stato già scelto, la sua identità resta tuttora segreta.