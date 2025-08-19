Harry Potter, maghetto e Hagrid nella Londra anni '90 sul set. VIDEO

IL CAST E IL SET

La ricerca dei nuovi volti della saga di Harry Potter aveva coinvolto in provini ben 32.000 bambini, che erano accorsi ai casting lo scorso settembre. Ora il cast include il trio formato da Dominic McLaughlin nel ruolo del celebre maghetto, Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley. Altri interpreti sono John Lithgow nei panni di Albus Silente, Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid, Janet McTeer nei panni di Minerva McGrannitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, Katherine Parkinson nei panni di Molly Weasley, Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy, Johnny Flynn nei panni di Lucius Malfoy, Leo Earley nei panni di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nei panni di Parvati Patil, Sienna Moosah nei panni di Lavanda Brown, Bertie Carvel nei panni di Cornelius Caramell, Bel Powley nei panni di Petunia Dursley, Daniel Rigby nei panni di Vernon Dursley, Rory Wilmot nei panni di Neville Paciock, Amos Kitson nei panni di Dudley Dursley, Louise Brealey nei panni di Madama Bumb e Anton Lesser nei panni di Garrick Olivander. “Sono un papà anch’io, quindi sarò molto protettivo nei confronti dei bambini, e penso che questo sia uno dei tratti fondamentali del rapporto di Hagrid con loro. È molto protettivo nei loro confronti, e onestamente non vedo l’ora”, ha dichiarato Nick Frost, che nella serie tv reboot ha ereditato il ruolo del guardiacaccia Hagrid, interpretato nella saga cinematografica dal compianto Robbie Coltrane. “Ho avuto l’opportunità di andare a vedere alcuni set, stanno facendo crescere la barba di Hagrid, vedo il Cappello Parlante e ci sono alcune bacchette magiche. È assolutamente incredibile”. Gli Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito, dove lo scorso 14 luglio erano iniziate le riprese che dovrebbero proseguire fino alla primavera 2026, stanno peraltro costruendo una scuola temporanea per consentire ai giovani attori di continuare gli studi durante la produzione. Come aveva riportato la BBC, il Three Rivers District Council stava autorizzando lo studio a “utilizzare una serie di edifici mobili come struttura scolastica per il prossimo decennio. Le aule proposte sono state progettate per ospitare fino a 600 studenti durante i periodi di punta, quando vengono girate scene di massa, ma in genere ne ospiteranno circa 150. Saranno operative nei giorni feriali dalle ore 05:30 alle ore 20:30, in modo che i giovani attori possano dedicarsi allo studio tra riprese notturne, riprese aggiuntive e riprese in esterni”. Nonostante i documenti relativi alla pianificazione non avessero citato espressamente la serie tv Harry Potter, avevano fatto comunque riferimento all’uso delle scuole per una “nuova importante serie TV che avrà sede presso lo studio per i prossimi 8-10 anni”.