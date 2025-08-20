Harry Potter, la serie tv HBO rivela i volti dei fratelli Weasley

HBO ha recentemente annunciato i nomi degli attori che interpreteranno Fred, George, Percy e Ginny Weasley. Le riprese della prima stagione della serie tv proseguiranno fino alla primavera del prossimo anno. Gli episodi faranno il loro debutto nel 2027, dietro la macchina da presa Mark Mylod

Maggiori dettagli sulla serie tv di Harry Potter. L’account Instagram di HBO ha annunciato che Tristan Harland , Gabriel Harland , Ruari Spooner e Gracie Cochrane interpreteranno Fred, George, Percy e Ginny Weasley.

harry potter, i fratelli di ron nella serie tv

Tristan Harland sarà Fred, Gabriel Harland interpreterà George, Ruari Spooner vestirà i panni di Percy e Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley. HBO ha annunciato gli ingressi del cast con uno scatto pubblicato sul profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower. Stando a quanto rilanciato da Variety, le riprese della prima stagione termineranno nella primavera del prossimo anno. Gli episodi faranno il loro debutto nel 2027, già confermata una seconda stagione. Lo scatto ha ottenuto oltre mezzo milione di like e numerosi commenti.

La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Nick Frost saranno rispettivamente Hermione Granger e Rubeus Hagrid. Nel cast anche John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu e Katherine Parkinson. Dietro al macchina da presa Mark Mylod, coinvolto anche nella produzione insieme a Francesca Gardiner, chiamata come autrice e sceneggiatrice.