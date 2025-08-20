Harry Potter, la serie tv HBO rivela i volti dei fratelli Weasley

Harry Potter, la serie tv HBO rivela i volti dei fratelli WeasleySerie TV
HBO ha recentemente annunciato i nomi degli attori che interpreteranno Fred, George, Percy e Ginny Weasley. Le riprese della prima stagione della serie tv proseguiranno fino alla primavera del prossimo anno. Gli episodi faranno il loro debutto nel 2027, dietro la macchina da presa Mark Mylod
Maggiori dettagli sulla serie tv di Harry Potter. L’account Instagram di HBO ha annunciato che Tristan Harland, Gabriel Harland, Ruari Spooner e Gracie Cochrane interpreteranno Fred, George, Percy e Ginny Weasley.
harry potter, i fratelli di ron nella serie tv
Tristan Harland sarà Fred, Gabriel Harland interpreterà George, Ruari Spooner vestirà i panni di Percy e Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley. HBO ha annunciato gli ingressi del cast con uno scatto pubblicato sul profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower. Stando a quanto rilanciato da Variety, le riprese della prima stagione termineranno nella primavera del prossimo anno. Gli episodi faranno il loro debutto nel 2027, già confermata una seconda stagione. Lo scatto ha ottenuto oltre mezzo milione di like e numerosi commenti.
La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Nick Frost saranno rispettivamente Hermione Granger e Rubeus Hagrid. Nel cast anche John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu e Katherine Parkinson. Dietro al macchina da presa Mark Mylod, coinvolto anche nella produzione insieme a Francesca Gardiner, chiamata come autrice e sceneggiatrice.
Come rilanciato da Variety, Dominic McLaughlin si è espresso sul suo ruolo nel corso di un’intervista rilasciata a BBC News. Il giovane attore ha dichiarato: “Un po’ surreale a dire il vero perché sono sempre stato un grande fan di Harry Potter quando ero più piccolo. Ed era il ruolo dei miei sogni, ovviamente, quindi sono entusiasta di poterlo fare”.
Stando sempre a come riportato da Variety, Casey Bloys, Content CEO di HBO & Max, ha raccontato all’annuncio della produzione: "Siamo lieti di offrire al pubblico l'opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo. Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che esistano un amore e una sete così duraturi per il mondo magico".
Dalla serie di romanzi alle pellicole (FOTO) passando per i parchi tematici, Harry Potter è tra i franchise più amati a livello mondiale. Gli otto film, distribuiti tra il 2000 e il 2011, hanno incassato più di 7.700.000.000 di dollari al botteghino internazionale ricevendo anche numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali dodici candidature agli Academy Awards.
