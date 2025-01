Harry Potter e la camera dei segreti, 10 curiosità sul film

Va in onda su Italia 1, giovedì 23 gennaio, il film del 2002 diretto da Chris Columbus. Basato sul romanzo omonimo di J.K. Rowling, è il secondo capitolo cinematografico della saga di Harry Potter

Harry Potter e la camera dei segreti, il secondo film della saga cinematografica fantasy tratta dai romanzi di J.K. Rowling, va in onda su Italia 1 giovedì 23 gennaio.

Harry Potter e la camera dei segreti, curiosità La saga di Harry Potter ha coinvolto nel corso degli anni numerose celebrità del mondo della recitazione britannico. Volti celebri del teatro UK, così come del cinema e della televisione. Per il ruolo di Gilderoy Allock è stato scelto Kenneth Branagh, ma la parte poteva essere affidata a Hugh Grant. L'attore fu costretto a rifiutare l'ingresso nel franchise a causa del fitto calendario lavorativo. Una storia che ha trovato spazio anche nella reunion per i 20 anni della saga è quella che vede protagonista Richard Harris (deceduto il 25 ottobre 2002, alcune settimane prima del lancio del film). Il compianto attore, interprete nella prima parte del franchise di Albus Silente, riteneva che Fanny fosse un uccello reale, addestrato per la pellicola. Non pensava ovviamente si trattasse di una fenice ma aveva compreso fosse un vero uccello esotico. Con sommo stupore ha poi scoperto fosse un pupazzo meccanico.

Una delle scene più divertenti del film è senza dubbio quella in cui l'auto di Ron viene distrutta dal Platano Picchiatore. La produzione non badò a spese e vennero fatte a pezzi ben 14 auto per quel ciak. Il fenomeno Harry Potter ha da decenni raggiunto una caratura globale. Non c'è da stupirsi, dunque, che i figli del regista Chris Columbus fossero grandi fan della saga di J.K. Rowling. I quattro bambini sono tutti apparsi nella pellicola. Eleanor è Susan Ossas, Brenda è una ragazza presente in biblioteca, Violet è la bambina con i fiori nel dipinto e Isabella è la bambina che legge un libro al Ghirigoro. John Williams è uno dei compositori più celebri al mondo. Considerando i suoi tanti impegni, non consegnò una colonna sonora completa. Venne dunque ingaggiato il compositore William Ross per adattare il tutto e condurre l'orchestra per la registrazione.