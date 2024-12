Giappone, sequestrate repliche di spade di Harry Potter: "Sono armi"

Sono più di 350 le repliche della spada vendute da Warner Bros. Studio Japan LLC da maggio 2023 a fine aprile di quest'anno. Vendute a 30.000 yen (189 euro circa), gli emblemi del film di Harry Potter, sono state però ritirate nel Paese del Sol Levante per violazione della severa legge sulle armi. La Warner Bros. Studios Japan LLC ha pubblicato sul proprio sito un avviso di ritiro della spada, citando “un problema di distribuzione in Giappone” e chiedendo a chi l'ha acquistata di mettersi in contatto per “le azioni necessarie, tra cui la logistica e il rimborso”.



La Legge



Secondo la legge giapponese sulle armi, è vietato infatti portare con sé coltelli di dimensioni superiori a sei cm (2 pollici) e i trasgressori rischiano fino a due anni di carcere. Dimensioni che le repliche a grandezza naturale della spada di Godric Grifondoro non rispettano, arrivando alla misura di 86 cm (34 pollici). Ai sensi della legge sul controllo delle armi da fuoco e delle spade, le repliche sono state classificate come delle vere e proprie spade e devono essere registrate presso le autorità. Le autorità giapponesi hanno comunicato l’illecito in essere delle spade solo a novembre.