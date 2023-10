L’attore Radcliffe, celebre per la sua interpretazione del maghetto inventato da J.K. Rowling, è entrato nel team di produzione del prossimo documentario originale HBO intitolato "David Holmes: The Boy Who Lived". Oltre a essere il produttore esecutivo, la star sarà anche uno dei soggetti intervistati nel film. L'opera vuole raccontare la storia dello stunt che è rimasto tragicamente paralizzato a causa di un incidente sul set di "Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1"



L’attore Daniel Radcliffe, celebre per la sua interpretazione del maghetto Harry Potter, è entrato nel team di produzione del prossimo documentario originale HBO intitolato David Holmes: The Boy Who Lived (traducibile come David Holmes: Il Ragazzo che è vissuto). Oltre a essere il produttore esecutivo, la star sarà anche uno dei soggetti intervistati nel film. L'opera vuole raccontare la storia di David Holmes, lo stuntman che è rimasto tragicamente paralizzato a causa di un incidente sul set di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1. Holmes ha lavorato a stretto contatto con Radcliffe come sua controfigura fin dal primo film della saga cinematografica, Harry Potter e la pietra filosofale del 2001.

David Holmes: The Boy Who Lived uscirà il prossimo novembre, raccontando la vita della controfigura di Daniel Radcliffe nel mondo di Harry Potter. Lo stunt ha riportato una grave lesione al midollo spinale eseguendo una scena pericolosa ed è rimasto paralizzato dalla vita in giù.

"Il film è la storia di crescita della controfigura David Holmes, un prodigioso ginnasta adolescente dell'Essex, Inghilterra, che è stato scelto come controfigura di Daniel Radcliffe nel primo film di Harry Potter, quando Daniel aveva appena 11 anni. Nel corso dei successivi 10 anni, i due hanno formato un legame indissolubile, ma nel penultimo film, un tragico incidente sul set ha lasciato David paralizzato con una grave lesione al midollo spinale, stravolgendo la sua vita. Mentre Daniel e i suoi colleghi più stretti nel mondo degli stunt si mobilitano per sostenere David e la sua famiglia nel momento del bisogno, è lo straordinario spirito di resilienza di David a diventare la loro più grande fonte di forza e ispirazione”, spiega HBO in un comunicato ufficiale in cui presenta la sinossi del documentario.



Nel documentario è presente molto materiale inedito Il documentario include "materiale personale inedito girato nell'ultimo decennio, scene dietro le quinte del lavoro di Holmes come stuntman, momenti della sua vita attuale e interviste intime con David, Daniel Radcliffe, amici, parenti ed ex membri della troupe”, fa sapere in una nota ufficiale HBO. "Il film riflette anche temi universali legati alla vita con l'avversità, alla crescita, alla costruzione dell'identità in un mondo incerto e ai legami che ci uniscono e ci sostengono”.

Dan Hartley è il regista del documentario David Holmes: The Boy Who Lived è diretto da Dan Hartley, il regista di Lad: A Yorkshire Story. Il film è l'ultima collaborazione tra Radcliffe e Holmes dopo il loro lavoro insieme nei film di Harry Potter. Durante la pandemia, nel 2020, i due hanno lavorato assieme per lanciare il podcast intitolato "Cunning Stunts", un'opera il cui obiettivo è quello di offrire maggiore luce sugli stuntman di Hollywood, che sono la vera anima dell'industria cinematografica ma spesso non vengono riconosciuti come invece dovrebbero essere.



"Penso che ci sia un mito intorno agli stuntman, come se fossero in qualche modo sovrumani", ha dichiarato Radcliffe in quel periodo, parlando del podcast. "Quando il pubblico vede qualcosa di davvero doloroso o orribile, pensa che sia un effetto visivo o che ci sia un modo intelligente e sicuro per farlo. Spesso non è così. Non c'è modo di fingere, ad esempio, di cadere giù per le scale. Quando vieni investito da una macchina, ti stanno investendo, anche se va più lentamente di quanto potrebbe. Trovano il modo più sicuro per farlo, ma può comunque far male”, ha aggiunto Daniel Radcliffe.

La produzione del documentario Il film è una produzione HBO Documentary Films in collaborazione con Sky e Lightbox/Ripple. I produttori sono Simon Chinn, Jonathan Chinn, Vanessa Davies e Amy Stares. Radcliffe è co-produttore esecutivo insieme a Holmes, Hartley, Sue Latimer, Sarah Spahovic. I produttori esecutivi di HBO sono Nancy Abraham, Lisa Heller e Tina Nguyen. Il produttore esecutivo di Sky è Poppy Dixon.

David Holmes: The Boy Who Lived debutterà mercoledì 15 novembre, disponibile in streaming su Max.