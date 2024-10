Heretic, il trailer dell'horror con un inedito Hugh Grant psicopatico

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola dell'orrore che vede protagonista il divo inglese, impegnato in un gioco sinistro che costringe a una scelta mortale. Nel cast ci sono anche Sophie Thatcher (Yellowjackets) e Chloe East (The Fabelmans). A24 distribuirà Heretic nei cinema statunitensi l'8 novembre 2024. Si attende di sapere quando arriverà in Italia



È uscito il trailer finale di Heretic, l'attesissimo horror-thriller che vede Hugh Grant calarsi in un ruolo per lui abbastanza inedito: quello del pazzo psicopatico.



La pellicola dell'orrore, venata non solo di sangue ma anche di tinte gialle piene di mistero e thriller, mostra il divo inglese impegnato in un gioco sinistro che costringe a una scelta mortale. Nel cast ci sono anche Sophie Thatcher (Yellowjackets) e Chloe East (The Fabelmans). A24 produce questo interessante titolo, che sarà distribuito nei cinema statunitensi a partire dall'8 novembre 2024. Si attende di sapere quando arriverà in Italia. Hugh Grant recita nei panni del misterioso Mr. Reed, uno strano individuo che chiederà a due sue giovani ospiti di fare una scelta. È questo ciò che si vede nel trailer finale di Heretic (che trovate nel video in alto) di A24. Sceglieranno la porta contrassegnata dall’etichetta "Fede" oppure quella con il cartello "Incredulità"? Quale delle due li condurrà alla fuga dall’inquietante presenza di quello strano e pauroso Mr. Reed?

Potete guardare il trailer finale dell'horror thriller Heretic nella clip posta in alto, in testa a questo articolo.



Sophie Thatcher e Chloe East recitano con Grant Ad affiancare Grant ci sono Sophie Thatcher e Chloe East, le quali interpretano "due giovani missionarie costrette a dimostrare la loro fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolte dal diabolico Mr. Reed (Grant), rimanendo intrappolate nel suo mortale gioco del gatto con il topo”, si legge nella sinossi ufficiale del film. Parlando del motivo per cui ha scelto di accettare questo copione, Hugh Grant ha dichiarato quanto segue: "Ho trovato Heretic audace, non solo perché mette in discussione molte cose che molte persone considerano sacre, ma anche per il fatto che è ambientato in una sola casa durante il corso di una lunga notte e presenta molti dialoghi. Decisamente fuori dagli schemi per un film horror”.

Sceneggiatura e regia di Scott Beck e Bryan Woods Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place - Un posto tranquillo) hanno scritto la sceneggiatura e diretto il film.

"Quando ti siedi in una stanza e provi a pensare a idee spaventose per un film, per noi non c’è nulla di più terrificante della morte”, ha detto Woods. "Tutti i film horror, in un modo o nell’altro, parlano della morte. È la cosa che temiamo di più nella vita, e usiamo la religione per cercare di dare un senso a ciò che accade quando moriamo, così da sentirci al sicuro. Ma quando approfondiamo troppo l’argomento, a volte ci sentiamo meno al sicuro…”.

