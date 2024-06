Heretic, fuori il trailer del nuovo film horror con Hugh Grant

La pellicola sarà disponibile nelle sale americane il 15 novembre, mentre non si conosce ancora la data di uscita in Italia. La storia racconta di due ragazze mormone che cercano di portare il loro credo di casa in casa, ma un giorno bussano alla porta sbagliata: quella del diabolico Mr. Reed interpretato dal celebre attore britannico

È una svolta inedita quella di Hugh Grant. L’attore britannico è diventato celebre (soprattutto a inizio carriera) per ruoli in commedie iconiche come Quattro Matrimoni e Un Funerale, Notting Hill e Love Actually. Ultimamente aveva interpretato dei ruoli da cattivo in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Operation Fortune, The Gentlemen e Paddington 2, ma questa volta si è superato: sarà il diabolico protagonista di un film horror. Heretic, il cui trailer ufficiale è disponibile dal 25 giugno, uscirà nelle sale americane il 15 novembre. Non si conosce, invece, ancora la data ufficiale dell’arrivo in Italia.