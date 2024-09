Heretic, Hugh Grant nel trailer del nuovo film horror

Cinema

Da Hugh Grant a Charlize Theron, star che "odiano" un loro film. FOTO

Da Hugh Grant a Kate Winslet, da George Clooney a Ben Affleck, da Halle Barry a Jessica Alba, ecco le attrici e gli attori, insoddisfatti delle loro interpretazioni. Star che, se potessero tornare indietro, rifiuterebbero la parte oppure interpreterebbero il personaggio in maniera diversa

Già in passato Hugh Grant ha usato parole dure per la scena di Ballo in Love Actually definita senza mezzi termini come uno dei momenti più atroci della storia del cinema e ora, l'attore è tornato sulla questione precisando che non voleva in alcun modo prendere parte a quel momento particolarmente imbarazzante del film. In quello che ormai è diventato uno dei classici di Natale britannici, Hugh Grant interpreta il primo ministro David che balla nella stanza di Downing Street sulle note del brano Jump di The Pointer Sisters

Nonostante abbia ottenuto una nomination all'Oscar grazie a questa interpretazione, Eddie Redmayne si è pentito di aver recitato nei panni di Einar Wegener in The Danish Girl. In un'intervista a "The Times of London", l'attore ha rivelato: "No, oggi non accetterei di interpretare questo film. L'ho fatto con le migliori intenzioni ma credo sia stato un errore. Le frustrazioni relative al casting vengono alimentate da persone che non sono sedute a questo tavolo. Ci deve essere una sorta di livellamento, altrimenti andremo sempre avanti con discussioni del genere