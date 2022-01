The Book of Boba Fett, Danny Trejo e il Rancor: foto dal backstage

Danny Trejo è l’addestratore del Rancor visto nel terzo episodio di The Book of Boba Fett. La sua foto backstage sui social ha emozionato i fan Condividi

Prosegue la messa in onda di The Book of Boba Fett, che ha fatto il proprio esordio su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ma non ancora in grado di convincere il grande pubblico come accaduto con The Mandalorian. Vi sono tanti punti che lasciano dubbiosi gli appassionati, a partire dalla caratterizzazione del celebre cacciatore di taglie.

Non mancano però gli easter egg, che spuntano fuori dopo ogni messa in onda di un nuovo episodio. Spazio anche a interessanti cameo, come quello di Danny Trejo. L'attore ritrova Robert Rodriguez dopo Machete. Il suo personaggio offre la possibilità d'avere uno sguardo ben differente sul Rancor. Parliamo della creatura mangia uomini tenuta in catene da Jabba the Hutt, che Luke uccide ne Il ritorno dello Jedi. Si scopre come siano creature di fatto docili, spinte ad attaccare se minacciate. La vita del Rancor di Jabba dev'essere stata un inferno ma quello di Boba Fett si è subito ritrovato a essere coccolato dal suo padrone. La creatura si lega inoltre alla prima persona che incontrano, e in questo caso si tratta del cacciatore di taglie, che intende cavalcare il Rancor e non tenerlo rinchiuso in gabbia.

The Book of Boba Fett, Machete nello spazio Nel terzo episodio di The Book of Boba Fett vediamo i cugini di Jabba the Hutt lasciare Tatooine. Non hanno interesse in una guerra, considerando come il sindaco abbia già proposto il pianeta ad altri. Questa sarà una battaglia che Boba condurrà da solo. Prima di allontanarsi, i due decidono di offrire un regalo al cacciatore di taglie, un Rancor appunto. A condurre la creatura all'interno del palazzo è il suo addestratore, interpretato da Danny Trejo. L'attore ha condiviso una foto divenuta virale. Lo si vede in posa con Temuera Morrison dinanzi all'enorme testa del Rancor: "Machete è finalmente arrivato nello spazio, Star Wars". Il futuro di Machete Come detto, l'ultima collaborazione tra Danny Trejo e Robert Rodriguez risale al franchise di Machete. Due film sono stati prodotti: Machete e Machete Kills. Il secondo ha avuto un successo nettamente inferiore rispetto al primo, il che ha un po' messo i bastoni tra le ruote allo sviluppo del terzo capitolo della saga, Machete Kills in Space. Robert Rodriguez sembra impegnato altrove e poco interessato al progetto, con grande rammarico di Trejo, che ha poi ironizzato: "Se Robert si togliesse di torno, potrei scriverlo io. Non ci parliamo da un po'. È stato molto impegnato. Credo mi abbia scaricato". Si fa riferimento a una vecchia intervista. Oggi i dubbi di Trejo sono stati spazzati via, considerando come il regista lo abbia chiamato per prendere parte allo show. Rodriguez è molto eccitato per questo progetto. È come un sogno che si avvera: "Boba era il mio preferito e voglio dargli nuova attenzione. Quando uscì L'impero colpisce ancora avevo 12 anni e il marketing stava promuovendo tanto Boba. Pensavo avrebbe avuto un ruolo importante nella trilogia. Non è stato così e voglio soddisfare il desiderio di tutti di vedere un po' di più del personaggio".