Yellowjackets 2, trailer della serie con Elijah Wood e Christina Ricci

Serie TV

Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2023. FOTO

Da Call my agent – Italia fino al debutto dell’attesissimo The last of us su Sky. Senza dimenticare La vita bugiarda degli adulti e il ritorno di Hunters

Il commissario Gamache - Misteri a Three Pines (Sky): dall'8 gennaio. Trama: ambientata in Canada, nel Québec, la serie è una crime story con protagonista Armand Gamache (Alfred Molina), commissario dalle qualità distintive, alle prese con una serie di omicidi nella cittadina di Three Pines

Il Miniaturista (Sky): dall'11 gennaio. Trama: Amsterdam, 1686. La diciottenne Nella si trasferisce in città per abitarci col marito, il ricco mercante Johannes Brandt, di vent'anni più vecchio. La casa si rivela essere molto più di un passatempo e la misteriosa apparizione di oggetti al suo interno insospettisce Nella, che inizia ad indagare sui segreti che la circondano