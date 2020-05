15/20

Maggie Grace era Shannon Rutherford, viziata insegnante di danza che è in volo insieme al fratellastro Boone. Dopo la serie ha avuto molto successo recitando in The Twilight Saga: Breaking Dawn. È stata nella trilogia Io vi troverò e i sequel Taken 2 e 3. In tv è apparsa in Californication (era una groupie di nome Faith) e Fear the Walking Dead (Credits foto © ABC / © Getty)